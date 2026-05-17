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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, IPL के इतिहास में कोई नहीं कर पाया ऐसा, बड़े-बड़े दिग्गजों को पछाड़ा

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, IPL के इतिहास में कोई नहीं कर पाया ऐसा, बड़े-बड़े दिग्गजों को पछाड़ा

Vaibhav Sooryavanshi Most Sixes in Single IPL Season: वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में छक्कों का एक महारिकॉर्ड बना दिया है. उन्होंने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 May 2026 09:40 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी अपने छोटे से आईपीएल करियर में ढेरों कीर्तिमान बना चुके हैं. यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि सूर्यवंशी ने अपने करियर में चौकों से ज्यादा सिक्स लगाए हैं. अब आईपीएल 2026 में उन्होंने छक्कों का एक महारिकॉर्ड बना दिया है. किसी एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम हो गया है.

नए 'सिक्सर किंग' बने वैभव सूर्यवंशी

किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अब तक अभिषेक शर्मा के नाम था. अभिषेक ने आईपीएल 2024 में कुल 42 छक्के लगाए थे. मगर अब वैभव सूर्यवंशी उनसे आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आईपीएल 2026 में अब तक उन्होंने 43 सिक्स लगा दिए हैं.

आईपीएल 2026 सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वैभव सूर्यवंशी (43) सबसे आगे हैं. दूसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं, जो अब तक 37 सिक्स लगा चुके हैं. मुंबई इंडियंस के रायन रिकल्टन ने भी मौजूदा सीजन में 37 छक्के लगाए हैं.

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

  • 43 सिक्स - वैभव सूर्यवंशी (IPL 2026)
  • 42 सिक्स - अभिषेक शर्मा (IPL 2024)
  • 39 सिक्स - श्रेयस अय्यर (IPL 2025)
  • 38 सिक्स - विराट कोहली (IPL 2016)
  • 38 सिक्स - विराट कोहली (IPL 2024)

यह भी पढ़ें: IPL 2026 के प्लेऑफ मैचों के लिए क्या है BCCI का नियम, अगर बारिश हुई तो क्या होगा?

वैभव सूर्यवंशी के छोटे से आईपीएल करियर पर नजर डालें तो अब तक 19 मैचों में 38.84 के बढ़िया औसत से 738 रन बना चुके हैं. 15 वर्षीय वैभव के नाम तीन अर्धशतक और 2 शतक भी हैं. ये आंकड़े तब और भी ज्यादा मनमोहक लगते हैं, जब आप जानेंगे कि केवल 19 मैचों के करियर में उन्होंने 67 छक्के और 61 चौके लगाए हैं. अब तक खेले दोनों सीजन में उन्होंने एक-एक शतक लगाया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 17 May 2026 09:40 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Most Sixes In IPL IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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