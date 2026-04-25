हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB-GT मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप

RCB-GT मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप

IPL 2026 Points Table: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मुकाबले के बाद प्वाइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव आया. इसके अलावा ऑरेंज भी दूसरे खिलाड़ी के सिर पर सज गया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 25 Apr 2026 08:03 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 Points Table Update: आईपीएल 2026 का 34वां मुकाबला बीते शुक्रवार (24 अप्रैल) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला गया. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए मुकाबले में आरसीबी ने 5 विकेट से जीत अपने खाते में डाली. तो आइए जानते हैं कि मैच के बाद प्वाइंट्स टेबल में क्या बदलाव हुआ. वहीं ऑरेंज और पर्पल कैप को लेकर ताजा अपडेट क्या है. 

प्वाइंट्स टबेल में बेंगलुरु को फायदा 

जीत के साथ बेंगलुरु को प्वाइंट्स टेबल में बड़ा फायदा पहुंचा है. टीम दूसरे पायदान पर आ गई है. 7 में से 5 मैच जीत चुकी बेंगलुरु के पास 10 प्वाइंट्स हैं. टीम का नेट रनरेट +1.101 का है. 

गुजरात का हाल

हारने वाली गुजरात टाइटंस अब टेबल में सातवें पायदान पर नजर आ रही है. टीम ने 7 मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्हें 3 में जीत मिली है और 3 में हार का सामना किया है. गुजरात के पास 6 प्वाइंट्स और -0.790 का नेट रनरेट है.

टेबल की टॉप-4 टीमें

टेबल की टॉप-4 टीमों पर नजर डाली जाए, तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स 11 प्वाइंट्स के साथ पहले पायदान पर नजर आती है. इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स 10-10 प्वाइंट्स के साथ दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं. आरसीबी बेहतर नेट रनरेट के चलते दूसरे नंबर पर है. सनराइजर्स हैदराबाद 8 प्वाइंट्स और +0.820 के नेट रनरेट के साथ चौथे नंबर पर है. 

ऐसा है पूरा प्वाइंट्स टेबल 

स्थान टीम मैच  जीत हार  कोई परिणाम नहीं अंक  नेट रन रेट 
1 पंजाब किंग्स 6 5 0 1 11 +1.420
2 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 7 5 2 0 10 +1.101
3 राजस्थान रॉयल्स 7 5 2 0 10 +0.790
4 सनराइजर्स हैदराबाद 7 4 3 0 8 +0.820
5 चेन्नई सुपर किंग्स 7 3 4 0 6 +0.118
6 दिल्ली कैपिटल्स 6 3 3 0 6 -0.130
7 गुजरात टाइटंस 7 3 4 0 6 -0.790
8 मुंबई इंडियंस 7 2 5 0 4 -0.736
9 लखनऊ सुपर जायंट्स 7 2 5 0 4 -1.277
10 कोलकाता नाइट राइडर्स 7 1 5 1 3 -0.879

ऑरेंज कैप 

34 मैचों के बाद विराट कोहली ने एक बार फिर ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजा लिया है. 7 मैचों की 7 पारियों में कोहली ने 54.67 की औसत और 163.18 के स्ट्राइक रेट से 328 रन बना लिए हैं. 

पर्पल कैप 

पर्पल कैप के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज पहले नंबर पर हैं. अंशुल 7 मैचों की 7 पारियों में सबसे ज्यादा 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. 

 

यह भी पढ़ें: IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट

Published at : 25 Apr 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
Orange Cap Purple Cap VIRAT KOHLI RCB VS GT IPL 2026 Points Table
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
RCB-GT मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
RCB-GT मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
आईपीएल 2026
सुदर्शन के शतक पर भारी विराट और पडिक्कल की तूफानी फिफ्टी, RCB ने गुजरात को 5 विकेट से धो डाला
सुदर्शन के शतक पर भारी विराट और पडिक्कल की तूफानी फिफ्टी, RCB ने गुजरात को 5 विकेट से धो डाला
आईपीएल 2026
IPL 2026 RCB vs GT Highlights: बेंगलुरु ने आसानी से चेज किया 206 का लक्ष्य, बुरी तरह हारी गुजरात; बेकार गया सुदर्शन का शतक
बेंगलुरु ने आसानी से चेज किया 206 का लक्ष्य, बुरी तरह हारी गुजरात; बेकार गया सुदर्शन का शतक
आईपीएल 2026
IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट
IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले?
राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में झुलसा देने वाली गर्मी, लू और तेज हवाओं से बढ़ी लोगों की परेशानी, आज कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में झुलसा देने वाली गर्मी, लू और तेज हवाओं से बढ़ी लोगों की परेशानी, आज कैसा रहेगा मौसम?
आईपीएल 2026
IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट
IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट
पंजाब
Raghav Chadha News: राघव चड्ढा के कदम से हिल गई अरविंद केजरीवाल की सियासत!अब AAP का क्या होगा?
राघव चड्ढा के कदम से हिल गई अरविंद केजरीवाल की सियासत!अब AAP का क्या होगा?
बॉलीवुड
'मेरा पति लाइन पर तो आया', राज कुंद्रा को लेकर ऐसा क्यों बोलती हैं शिल्पा शेट्टी? खुद हसबैंड ने बताया
'मेरा पति लाइन पर तो आया', राज कुंद्रा को लेकर ऐसा क्यों बोलती हैं शिल्पा शेट्टी? खुद हसबैंड ने बताया
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट का 'तोहफा' या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? AAP के 7 सांसदों की विदाई के साथ बने 4 सिनेरियो
मोदी कैबिनेट में जगह या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? 7 सांसदों के जाने से 4 सिनेरियो बने
एग्रीकल्चर
अब घर बैठे अपनी फसल को देश की किसी भी मंडी में बेचें, इस योजना से किसानों को मिलेंगे सही दाम
अब घर बैठे अपनी फसल को देश की किसी भी मंडी में बेचें, इस योजना से किसानों को मिलेंगे सही दाम
जनरल नॉलेज
Heatwave: आखिर कितनी गर्मी झेल सकता है हमारा शरीर, बढ़ते तापमान के बीच जान लीजिए जवाब
आखिर कितनी गर्मी झेल सकता है हमारा शरीर, बढ़ते तापमान के बीच जान लीजिए जवाब
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
Embed widget