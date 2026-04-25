RCB-GT मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप

IPL 2026 Points Table Update: आईपीएल 2026 का 34वां मुकाबला बीते शुक्रवार (24 अप्रैल) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला गया. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए मुकाबले में आरसीबी ने 5 विकेट से जीत अपने खाते में डाली. तो आइए जानते हैं कि मैच के बाद प्वाइंट्स टेबल में क्या बदलाव हुआ. वहीं ऑरेंज और पर्पल कैप को लेकर ताजा अपडेट क्या है.

प्वाइंट्स टबेल में बेंगलुरु को फायदा

जीत के साथ बेंगलुरु को प्वाइंट्स टेबल में बड़ा फायदा पहुंचा है. टीम दूसरे पायदान पर आ गई है. 7 में से 5 मैच जीत चुकी बेंगलुरु के पास 10 प्वाइंट्स हैं. टीम का नेट रनरेट +1.101 का है.

गुजरात का हाल

हारने वाली गुजरात टाइटंस अब टेबल में सातवें पायदान पर नजर आ रही है. टीम ने 7 मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्हें 3 में जीत मिली है और 3 में हार का सामना किया है. गुजरात के पास 6 प्वाइंट्स और -0.790 का नेट रनरेट है.

टेबल की टॉप-4 टीमें

टेबल की टॉप-4 टीमों पर नजर डाली जाए, तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स 11 प्वाइंट्स के साथ पहले पायदान पर नजर आती है. इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स 10-10 प्वाइंट्स के साथ दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं. आरसीबी बेहतर नेट रनरेट के चलते दूसरे नंबर पर है. सनराइजर्स हैदराबाद 8 प्वाइंट्स और +0.820 के नेट रनरेट के साथ चौथे नंबर पर है.

ऐसा है पूरा प्वाइंट्स टेबल

स्थान टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं अंक नेट रन रेट 1 पंजाब किंग्स 6 5 0 1 11 +1.420 2 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 7 5 2 0 10 +1.101 3 राजस्थान रॉयल्स 7 5 2 0 10 +0.790 4 सनराइजर्स हैदराबाद 7 4 3 0 8 +0.820 5 चेन्नई सुपर किंग्स 7 3 4 0 6 +0.118 6 दिल्ली कैपिटल्स 6 3 3 0 6 -0.130 7 गुजरात टाइटंस 7 3 4 0 6 -0.790 8 मुंबई इंडियंस 7 2 5 0 4 -0.736 9 लखनऊ सुपर जायंट्स 7 2 5 0 4 -1.277 10 कोलकाता नाइट राइडर्स 7 1 5 1 3 -0.879

ऑरेंज कैप

34 मैचों के बाद विराट कोहली ने एक बार फिर ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजा लिया है. 7 मैचों की 7 पारियों में कोहली ने 54.67 की औसत और 163.18 के स्ट्राइक रेट से 328 रन बना लिए हैं.

पर्पल कैप

पर्पल कैप के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज पहले नंबर पर हैं. अंशुल 7 मैचों की 7 पारियों में सबसे ज्यादा 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं.

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