हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट

IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट

Virat Kohli Record Most Fours in IPL: विराट कोहली, आईपीएल के इतिहास में 800 चौके लगाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं. जान लीजिए टॉप-5 की लिस्ट में कौन-कौन है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Apr 2026 10:24 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली IPL में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनने के बेहद करीब हैं. उससे पहले उन्होंने एक और खास कीर्तिमान रच डाला है. विराट, इंडियन प्रीमियर लीग में 800 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने यह मुकाम गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में हासिल किया. कोहली ने अपने करियर की 266वीं पारी में 800 चौके पूरे किए हैं.

क्या आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में विराट कोहली के सबसे करीब कौन हैं. यहां देख लीजिए सबसे ज्यादा चौके बटोरने वाले बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट.

विराट के 800 चौके पूरे, टॉप-5 में कौन-कौन?

विराट कोहली आईपीएल में 800 चौके लगाने वाले सबसे पहले बल्लेबाज हैं. इस सूची में विराट के बाद शिखर धवन का नाम आता है, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक IPL करियर में 768 चौके लगाए थे. तीसरे स्थान पर डेविड वॉर्नर हैं, जिनके नाम 663 चौके हैं. धवन और वॉर्नर, दोनों आईपीएल 2026 में नहीं खेल रहे हैं.

इस लिस्ट में रोहित शर्मा का भी नाम है, जो अब तक अपने 271 मैचों के करियर में 653 चौके लगा चुके हैं. टॉप-5 लिस्ट अजिंक्य रहाणे के साथ पूरी होती है, जो 522 चौके लगाकर इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. आईपीएल में 500 से ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों में सुरेश रैना (506 चौके) भी आते हैं.

यह भी पढ़ें: अकेले खेले 5 ओवर! पावरप्ले में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, साई सुदर्शन के नाम स्पेशल रिकॉर्ड

IPL में सबसे ज्यादा चौके

  • 800+ चौके - विराट कोहली
  • 768 चौके - शिखर धवन
  • 663 चौके - डेविड वॉर्नर
  • 653 चौके - रोहित शर्मा
  • 522 चौके - अजिंक्य रहाणे

IPL 2026 में भी अब तक सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के ही नाम है. कोहली अब तक मौजूदा सीजन में 33 चौके लगा चुके हैं. उनके बाद इस सूची में CSK के संजू सैमसन का नाम है, जो अब तक IPL 2026 में 31 चौके जड़ चुके हैं.

यह भी पढ़ें:

6,6,6,6,6... साई सुदर्शन ने जड़ा शतक, RCB के खिलाफ दमदार पारी से तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 24 Apr 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI IPL Records IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट
IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट
आईपीएल 2026
IPL 2026 RCB vs GT Live Score: देवदत्त पडिक्कल की 20 गेंद में फिफ्टी, विराट कोहली का भी अर्धशतक; जीत की तरफ बेंगलुरु
LIVE: देवदत्त पडिक्कल की 20 गेंद में फिफ्टी, विराट कोहली का भी अर्धशतक; जीत की तरफ बेंगलुरु
आईपीएल 2026
पहले साई सुदर्शन का रिकॉर्डतोड़ शतक, फिर जेसन होल्डर ने मचाई मार-काट, एक ही ओवर में RCB तहस-नहस
पहले साई सुदर्शन का रिकॉर्डतोड़ शतक, फिर जेसन होल्डर ने मचाई मार-काट, एक ही ओवर में RCB तहस-नहस
आईपीएल 2026
6,6,6,6,6... साई सुदर्शन ने जड़ा शतक, RCB के खिलाफ दमदार पारी से तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड
6,6,6,6,6... साई सुदर्शन ने जड़ा शतक, RCB के खिलाफ दमदार पारी से तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इजरायल हमलों से नर्क बनी गाजा पट्टी, मलबों में फंसे शवों को खा रहे चूहे, फिलिस्तीनियों में बीमारी का बढ़ा खतरा
इजरायल हमलों से नर्क बनी गाजा पट्टी, मलबों में फंसे शवों को खा रहे चूहे, फिलिस्तीनियों में बीमारी का बढ़ा खतरा
इंडिया
राघव चड्ढा समेत 7 नेताओं की सांसदी रहेगी या नहीं, क्या केजरीवाल ले सकते हैं एक्शन? समझें नियम
राघव चड्ढा समेत 7 नेताओं की सांसदी रहेगी या नहीं, क्या केजरीवाल ले सकते हैं एक्शन? समझें नियम
आईपीएल 2026
पहले साई सुदर्शन का रिकॉर्डतोड़ शतक, फिर जेसन होल्डर ने मचाई मार-काट, एक ही ओवर में RCB तहस-नहस
पहले साई सुदर्शन का रिकॉर्डतोड़ शतक, फिर जेसन होल्डर ने मचाई मार-काट, एक ही ओवर में RCB तहस-नहस
पंजाब
Raghav Chadha News: राघव चड्ढा के कदम से हिल गई अरविंद केजरीवाल की सियासत!अब AAP का क्या होगा?
राघव चड्ढा के कदम से हिल गई अरविंद केजरीवाल की सियासत!अब AAP का क्या होगा?
बॉलीवुड
'बुरा लगा तो पैर छू लूंगा...', तमन्ना भाटिया को 'दूधिया बदन' कहने पर ट्रोल हुए अन्नू कपूर, तो अब दी सफाई
'बुरा लगा तो पैर छू लूंगा...', तमन्ना भाटिया को 'दूधिया बदन' कहने पर ट्रोल हुए अन्नू कपूर, तो अब दी सफाई
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट का 'तोहफा' या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? AAP के 7 सांसदों की विदाई के साथ बने 4 सिनेरियो
मोदी कैबिनेट में जगह या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? 7 सांसदों के जाने से 4 सिनेरियो बने
ऑटो
कार के बाद अब भारत में रोबोट ला सकती है Tesla, जानिए कंपनी का क्या है प्लान?
कार के बाद अब भारत में रोबोट ला सकती है Tesla, जानिए कंपनी का क्या है प्लान?
Results
UP Sanskrit Board Result 2026: यूपी संस्कृत बोर्ड रिजल्ट जारी,कन्नौज की सृष्टि ने 10वीं और प्रतापगढ़ के रजनीश ने 12वीं में किया टॉप
यूपी संस्कृत बोर्ड रिजल्ट जारी,कन्नौज की सृष्टि ने 10वीं और प्रतापगढ़ के रजनीश ने 12वीं में किया टॉप
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
Embed widget