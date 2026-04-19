IPL 2026 Points Table: चेन्नई के खिलाफ जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद की बड़ी छलांग, बाहर होगी ये टीम?
IPL 2026 Points Table Update: सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हराकर पॉइंट्स टेबल की सूरत बदल दी. तो आइए जानते हैं कि ताजा अपडेट क्या है.
IPL 2026 Points Table Update After SRH vs CSK: बीते शनिवार आईपीएल 2026 का 27वां लीग मैच सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने 10 रन से जीत अपने खाते में डाली. इस जीत के साथ टीम ने पॉइंट्स टेबल में बड़ी छलांग लगा दी.
हारने वाली चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें और बढ़ गईं. वहीं एक टीम पर तो टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है. तो आइए जानते हैं कि अब टेबल का हाल क्या है.
हैदराबाद ने लगाई छलांग
चेन्नई के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद हैदराबाद ने छलांग लगाते हुए खुद को टॉप-4 में शामिल कर लिया. इससे पहले टीम टेबल में छठे नंबर पर मौजूद थी. अब टीम के पास 6 पॉइंट्स और +0.566 का नेट रनरेट हो गया है.
दूसरी तरफ हारने वाली चेन्नई सुपर किंग्स टेबल में 7वें पायदान पर मौजूद है. टीम ने 6 में से 2 मैच जीते हैं. चेन्नई के पास 4 पॉइंट्स और -0.780 का नेट रनरेट मौजूद है.
केकेआर पर मंडराया बाहर होने का खतरा
किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह हासिल करने के लिए लीग स्टेज में कम से 8 मैच जीतने होते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के अब तक 6 मैच हो चुके हैं. इन मैचों में टीम ने 5 में हार का सामना किया, जबकि 1 मुकाबला बेनतीजा रहा. लिहाजा 6 मैचों के बाद केकेआर ने एक भी मैच नहीं जीता है. टीम के पास सिर्फ 1 पॉइंट है.
जैसा कि हमने बताया कि प्लेऑफ में जगह हासिल करने के लिए किसी भी टीम को 8 मैच तो जीतने ही होते हैं. यहां से केकेआर के पास 8 लीग मैच ही रह गए हैं, जिसमें उन्हें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए सभी में जीत हासिल करनी होगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम बाकी के मैचों में कैसा प्रदर्शन करती है.
ऐसा है पूरी पॉइंट्स टेबल का हाल
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|पंजाब किंग्स
|5
|4
|0
|1
|9
|+1.067
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|6
|4
|2
|0
|8
|+1.171
|3
|राजस्थान रॉयल्स
|5
|4
|1
|0
|8
|+0.889
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|6
|3
|3
|0
|6
|+0.566
|5
|दिल्ली कैपिटल्स
|5
|3
|2
|0
|6
|+0.310
|6
|गुजरात टाइटंस
|5
|3
|2
|0
|6
|+0.018
|7
|चेन्नई सुपर किंग्स
|6
|2
|4
|0
|4
|-0.780
|8
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|5
|2
|3
|0
|4
|-0.804
|9
|मुंबई इंडियंस
|5
|1
|4
|0
|2
|-1.076
|10
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|6
|0
|5
|1
|1
|-1.149
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Source: IOCL