हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026SRH के खिलाफ जीता हुआ मैच हारी चेन्नई, कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

SRH के खिलाफ जीता हुआ मैच हारी चेन्नई, कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

Ruturaj Gaikwad: चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने बताया कि आखिर क्यों टीम को जीते हुए मैच में हैदराबाद के खिलाफ 10 रनों से हार झेलनी पड़ी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 19 Apr 2026 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

CSK Captain Ruturaj Gaikwad Statement: बीते शनिवार (18 अप्रैल) शाम को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच मुकाबला खेला गया. मैच में हैदराबाद ने 10 रन से जीत हासिल कर सीजन में तीसरी जीत अपने नाम की. दूसरी तरफ चेन्नई ने हार का चौका लगाया. मुकाबले में एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब रन चेज के लिए मैदान पर मौजूद चेन्नई की टीम जीत के करीब पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी टीम को अंत में हार का सामना करना पड़ा. सीएसके के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने भी इस बात को माना कि टीम जीत के करीब पहुंच कर हार गई. 

क्या बोले रुतुराज गायकवाड़?

पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में रुतुराज गायकवाड़ ने कहा, "(195 रन चेज करने की इच्छा थी?) बिल्कुल. मुझे लगता है कि पावरप्ले में गेंदबाजी के लिहाज से हम 220 या 230 रन बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 30 रन कम करना एक शानदार गेंदबाजी प्रयास था और इस तरह के मैदान पर, इस तरह की पिच पर, मैं किसी भी दिन 200 से कम का लक्ष्य स्वीकार कर लेता."

गायकवाड़ ने आगे कहा, "10 ओवर में सिर्फ 80 रनों की दरकार थी और वहां से मैंने सोचा कि कुछ पार्टनरशिप करने की बात है और फिर यह तय करना था कि विरोधी टीम मैच में न रहे और दबाव में भी आए. लेकिन उसके बाद कुछ ओवरों ने मोमेंट बदल दिया. हमने 10 ओवर के बाद अगले 2 ओवरों में सिर्फ 4 रन बनाए. मुझे लगता है कि इससे उन्हें बहुत मदद मिली होगी. हमे पता था कि आखिरी के ओवरों में 12 या 13 रन बनाना मुश्किल होगा. उन्होंने अंत में अच्छी गेंदबाजी की. उन्हें क्रेडिट जाता है."

पिछले कुछ मैचों में क्या अच्छा हुआ?

गायकवाड़ ने कहा, "मुझे लगता है कि पिछले लगातार तीन मैचों से बॉलिंग यूनिट अच्छा काम कर रही है. आज भी पावरप्ले के बाद अच्छा किया. पावरप्ले में भी मुझे लगा कि अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. हमने एक भी ढीली गेंद नहीं फेंकी, बस बेहतरीन क्रिकेट खेला. इसके लिए उन्हें सलाम. लेकिन उसके बाद भी, जब हमें लय मिल गई, तो मुझे लगता है कि हमने उसका भरपूर फायदा उठाया और सभी ने अपना योगदान दिया... जेमी (ओवरटन), गुरजपनीत (सिंह), नूर (अहमद) और अंत में अंशुल (कंबोज) ने भी शानदार प्रदर्शन किया."

 

यह भी पढे़ं: SRH vs CSK Highlights: रोमांचक मैच में हैदराबाद ने मारी बाजी, जीता हुआ मैच हारी चेन्नई; अंतिम लम्हों में पलटा मुकाबला

Published at : 19 Apr 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
RUTURAJ GAIKWAD SRH Vs CSK IPL 2026 Sunrisers Hyderabad Vs Chennai Super Kings
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
SRH के खिलाफ जीता हुआ मैच हारी चेन्नई, कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने किसे ठहराया जिम्मेदार?
SRH के खिलाफ जीता हुआ मैच हारी चेन्नई, कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने किसे ठहराया जिम्मेदार?
आईपीएल 2026
SRH vs CSK Highlights: अभिषेक-क्लासेन की विस्फोटक पारी, फुस्स हुए CSK के बल्लेबाज; SRH ने 10 रनों से जीता मैच
Highlights: अभिषेक-क्लासेन की विस्फोटक पारी, फुस्स हुए CSK के बल्लेबाज; SRH ने 10 रनों से जीता मैच
आईपीएल 2026
SRH vs CSK Highlights: रोमांचक मैच में हैदराबाद ने मारी बाजी, जीता हुआ मैच हारी चेन्नई; अंतिम लम्हों में पलटा मुकाबला
रोमांचक मैच में हैदराबाद ने मारी बाजी, जीता हुआ मैच हारी चेन्नई; अंतिम लम्हों में पलटा मुकाबला
आईपीएल 2026
IPL 2026 में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हुए 5 स्टार खिलाड़ी, मौका मिलते ही मचा देंगे तबाही
IPL 2026 में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हुए 5 स्टार खिलाड़ी, मौका मिलते ही मचा देंगे तबाही
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘उनके पास 12 सालों में दिखाने के लिए कुछ खास नहीं...’, PM मोदी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार
‘उनके पास 12 सालों में दिखाने के लिए कुछ खास नहीं...’, PM मोदी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार
बिहार
NDA में रार! CM ने कहा बिहार में लागू रहेगी शराबबंदी, जीतन राम मांझी बोले- 'सम्राट जी को…'
NDA में रार! CM ने कहा बिहार में लागू रहेगी शराबबंदी, जीतन राम मांझी बोले- 'सम्राट जी को…'
आईपीएल 2026
IPL 2026 में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हुए 5 स्टार खिलाड़ी, मौका मिलते ही मचा देंगे तबाही
IPL 2026 में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हुए 5 स्टार खिलाड़ी, मौका मिलते ही मचा देंगे तबाही
साउथ सिनेमा
फिल्म की शूटिंग के बीच वरुण तेज के साथ हुआ हादसा, सर्जरी होते ही खुद दिया हेल्थ अपडेट
फिल्म की शूटिंग के बीच वरुण तेज के साथ हुआ हादसा, सर्जरी होते ही खुद दिया हेल्थ अपडेट
इंडिया
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
इंडिया
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, दर्ज कराया कड़ा विरोध
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, जताया कड़ा विरोध
जनरल नॉलेज
PM Modi : राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम ने कितनी बार लिया कांग्रेस का नाम, जानिए किन विपक्षी दलों पर बोला हमला
राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम ने कितनी बार लिया कांग्रेस का नाम, जानिए किन विपक्षी दलों पर बोला हमला
ट्रेंडिंग
आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल
आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget