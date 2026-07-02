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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026अफवाह हैं हार्दिक पांड्या को लेकर सारी ट्रेड डील्स, मुंबई इंडियंस से आई खबर उड़ा देगी आपके होश

अफवाह हैं हार्दिक पांड्या को लेकर सारी ट्रेड डील्स, मुंबई इंडियंस से आई खबर उड़ा देगी आपके होश

IPL 2027 Hardik Pandya Trade Update: हार्दिक पांड्या के ट्रेड पर ताजा अपडेट आपको हैरान कर सकता है. मुंबई इंडियंस ने ट्रेड को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Jul 2026 05:08 PM (IST)
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साल 2024 की तरह हार्दिक पांड्या एक बार फिर चर्चा में हैं. तीन साल पहले मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को ट्रेड करके कप्तान बनाया था. हार्दिक फिर से ट्रेड को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन फर्क इतना है कि इस बार वो मुंबई इंडियंस छोड़कर किसी दूसरी टीम में जा सकते हैं. दावा किया गया कि एक या दो नहीं बल्कि 7 अलग-अलग टीम हार्दिक को अपने खेमे में लाना चाहती हैं. मगर ताजा अपडेट के बाद ये सिर्फ अफवाह साबित हुई हैं.

नहीं होगा कोई ट्रेड?

क्रिकबज की एक रिपोर्ट अनुसार मुंबई इंडियंस ने साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी ट्रेड को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है. IPL 2026 के बाद मुंबई टीम ने अभी सीजन रिव्यू शुरू ही किया है. इसलिए कोई ट्रेड होता भी है तो उसका फैसला सीजन रिव्यू पूरा होने के बाद लिया जाएगा.

दावा किया गया था कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, हार्दिक के ट्रेड को लेकर काफी आगे बढ़ चुके हैं. मगर MI के इस रुख ने सब साफ कर दिया है कि कम से कम अभी के लिए हार्दिक पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. क्रिकबज के अनुसार हार्दिक और मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट के बीच भविष्य को लेकर कुछ चर्चा हुई है.

CSK को नहीं कोई दिलचस्पी

दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है. चेन्नई सुपर किंग्स का कहना है कि उन्हें सब मालूम है कि कौन सा खिलाड़ी ट्रेड के लिए उपलब्ध है, लेकिन चेन्नई फ्रेंचाइजी ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है. विश्वनाथन ने कहा कि सीजन का रिव्यू पूरा होने के बाद किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचना संभव है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Jul 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
MI MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA IPL 2027
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