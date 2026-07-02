अफवाह हैं हार्दिक पांड्या को लेकर सारी ट्रेड डील्स, मुंबई इंडियंस से आई खबर उड़ा देगी आपके होश

साल 2024 की तरह हार्दिक पांड्या एक बार फिर चर्चा में हैं. तीन साल पहले मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को ट्रेड करके कप्तान बनाया था. हार्दिक फिर से ट्रेड को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन फर्क इतना है कि इस बार वो मुंबई इंडियंस छोड़कर किसी दूसरी टीम में जा सकते हैं. दावा किया गया कि एक या दो नहीं बल्कि 7 अलग-अलग टीम हार्दिक को अपने खेमे में लाना चाहती हैं. मगर ताजा अपडेट के बाद ये सिर्फ अफवाह साबित हुई हैं.

नहीं होगा कोई ट्रेड?

क्रिकबज की एक रिपोर्ट अनुसार मुंबई इंडियंस ने साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी ट्रेड को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है. IPL 2026 के बाद मुंबई टीम ने अभी सीजन रिव्यू शुरू ही किया है. इसलिए कोई ट्रेड होता भी है तो उसका फैसला सीजन रिव्यू पूरा होने के बाद लिया जाएगा.

दावा किया गया था कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, हार्दिक के ट्रेड को लेकर काफी आगे बढ़ चुके हैं. मगर MI के इस रुख ने सब साफ कर दिया है कि कम से कम अभी के लिए हार्दिक पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. क्रिकबज के अनुसार हार्दिक और मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट के बीच भविष्य को लेकर कुछ चर्चा हुई है.

CSK को नहीं कोई दिलचस्पी

दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है. चेन्नई सुपर किंग्स का कहना है कि उन्हें सब मालूम है कि कौन सा खिलाड़ी ट्रेड के लिए उपलब्ध है, लेकिन चेन्नई फ्रेंचाइजी ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है. विश्वनाथन ने कहा कि सीजन का रिव्यू पूरा होने के बाद किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचना संभव है.

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