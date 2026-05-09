हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL Points Table: KKR ने लगाई छलांग, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर DC? देखें अंक तालिका का ताजा हाल

IPL Points Table: KKR ने लगाई छलांग, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर DC? देखें अंक तालिका का ताजा हाल

IPL Points Table: कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत दर्ज कर अंक तालिका में छलांग लगाई है. ये कोलकाता की लगातार चौथी जीत है. दिल्ली की पिछले 5 मैचों में चौथी हार.

By : शिवम | Updated at : 09 May 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता नाइट राइडर्स शुरूआती 6 मैचों में जीत का स्वाद नहीं चख पाई थी, लेकिन 3 बार की चैंपियन टीम अब जीत की राह पकड़ चुकी है. KKR ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है. DC भी अब उन टीमों में शामिल हो गई है, जो सभी मैच जीतकर भी 14 ही अंकों तक पहुंच पाएगी. देखें IPL 2026 के 51 मैचों के बाद अंक तालिका में कौन कहां पर है.

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, केएल राहुल (23) और पथुम निसांका (50) ने अच्छी शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी की. लेकिन मिडिल आर्डर पूरी तरह फेल साबित हुआ, जो इस पूरे सीजन देखने को मिला. अक्षर पटेल ने 22 गेंदों में 11 रन बनाए. इससे पहले नितीश राणा 8, समीर रिजवी 3 और ट्रिस्टन स्टब्स 2 रन बनाकर आउट हुए. दिल्ली की टीम 142 रन बना सकी, इस लक्ष्य को कोलकाता ने 34 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया.

अंक तालिका में कहां पहुंची KKR?

कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में सातवें नंबर पर पहुंच गई है. KKR ने 10 में से 4 मैच जीते और 5 हारे हैं, एक मैच रद्द हुआ था. कोलकाता के 9 अंक है. दिल्ली कैपिटल्स लगातार पिछड़ती जा रही है. दिल्ली आठवें नंबर पर पहुंच गई है. दिल्ली के 8 अंक हैं. दिल्ली से पीछे मुंबई इंडियंस (9वें) और लखनऊ सुपर जायंट्स (10वें) हैं, दोनों के 6-6 अंक हैं.,

यह भी पढ़ें- BCCI ने बनाया मेगा प्लान, IPL में बढ़ेगी मैचों की संख्या; जानें एक टीम कितने मैच खेलेगी

प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई DC?

दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स अब अपने सभी मैच जीतकर भी सिर्फ 14 अंकों तक पहुंच सकती है. तीनों टीमों की किस्मत अब अन्य टॉप टीमों के हाथों में हैं, इनके लिए प्लेऑफ में जगह बनाना अब बहुत मुश्किल है लेकिन आधिकारिक रूप से अभी कोई टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें- टी20 से संन्यास वापस लेंगे विराट कोहली? 128 साल बाद होगा ये टूर्नामेंट, जिसमें खेलते नजर आएंगे!

अंक तालिका में अन्य टीमों का हाल

सनराइजर्स हैदराबाद 14 अंकों के साथ पहले स्थान पर है. 13 अंकों के साथ पंजाब किंग्स दूसरे नंबर पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के 12-12 अंक हैं. नेट रन के आधार पर RCB तीसरे (+1.234), RR चौथे (+0.510) और GT पांचवें (-0.147) नंबर पर है. चेन्नई सुपर किंग्स छठे नंबर पर है. CSK के 10 अंक है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 09 May 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals KOLKATA KNIGHT RIDERS DC VS KKR IPL 2026 IPL 2026 Points Table IPL 2026 Playoffs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL Points Table: KKR ने लगाई छलांग, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर DC? देखें अंक तालिका का ताजा हाल
KKR ने लगाई छलांग, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर DC? देखें अंक तालिका का ताजा हाल
आईपीएल 2026
कैमरून ग्रीन की मदद से शतक तक पहुंच पाए फिन एलन, KKR बल्लेबाज ने बनाए कई रिकॉर्ड
कैमरून ग्रीन की मदद से शतक तक पहुंच पाए फिन एलन, KKR बल्लेबाज ने बनाए कई रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
बुरी तरह हारी दिल्ली, KKR ने 34 गेंद पहले चेज किया टारगेट, फिन एलन ने शतक जड़ रचा इतिहास
बुरी तरह हारी दिल्ली, KKR ने 34 गेंद पहले चेज किया टारगेट, फिन एलन ने शतक जड़ रचा इतिहास
आईपीएल 2026
टी20 से संन्यास वापस लेंगे विराट कोहली? 128 साल बाद होगा ये टूर्नामेंट, जिसमें खेलते नजर आएंगे!
टी20 से संन्यास वापस लेंगे विराट कोहली? 128 साल बाद होगा ये टूर्नामेंट, जिसमें खेलते नजर आएंगे!
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Bharat Ki Baat | Vijay: Tamil Nadu में बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर, विजय बनने जा रहे हैं नए CM!
Sandeep Chaudhary: Bihar Student Protest पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Samrat Choudhary | Patna
UP News: अफसरों की अब खैर नहीं! Yogi Government का नया 'प्रोटोकॉल'! | CM Yogi Adityanath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia-Ukraine War: खत्म हो जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप ने किया 3 दिन के सीजफायर का ऐलान, अगले 72 घंटे क्यों खास?
खत्म हो जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? ट्रंप ने किया 3 दिन के सीजफायर का ऐलान, अगले 72 घंटे क्यों खास?
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का अलर्ट! लू के थपेड़ों से हाल होगा बेहाल; जानें IMD का नया अपडेट
दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का अलर्ट! लू के थपेड़ों से हाल होगा बेहाल; जानें IMD का नया अपडेट
इंडिया
विजय सरकार पर ग्रहण, सिर्फ 116 MLAs का समर्थन, कांग्रेस ने विधायकों को बेंगलुरु किया शिफ्ट, कल VCK लेगी फैसला
विजय सरकार पर ग्रहण, सिर्फ 116 MLAs का समर्थन, कांग्रेस ने विधायकों को बेंगलुरु किया शिफ्ट
इंडिया
लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे भारत के अगले CDS, 30 मई को रिटायर होंगे जनरल अनिल चौहान
लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे भारत के अगले CDS, 30 मई को रिटायर होंगे जनरल अनिल चौहान
बॉलीवुड
विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स रातोंरात क्यों घटे? जानें वजह
विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स रातोंरात क्यों घटे? जानें वजह
आईपीएल 2026
IPL के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने केएल राहुल, KKR के खिलाफ मैच में रचा इतिहास
IPL के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने केएल राहुल, KKR के खिलाफ मैच में रचा इतिहास
इंडिया
Explained: सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या, इसके बिना कैसे कमजोर होता CM
सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या
शिक्षा
MP Guest Faculty Vacancy 2026: एमपी में शिक्षकों के लिए निकली बड़ी भर्ती, 11 मई तक करें अप्लाई
एमपी में शिक्षकों के लिए निकली बड़ी भर्ती, 11 मई तक करें अप्लाई
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget