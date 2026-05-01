विराट कोहली ने दिखाया था गुस्सा, जीतने के बाद शुभमन गिल ने किया 9 शब्दों वाला पोस्ट; वायरल

IPL 2026 में गुरुवार को खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया. लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल ने 18 गेंदों में 43 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी. वह एक बार रन आउट बचे, जब कोहली ने शानदार फील्डिंग कर गेंद को विकेट पर मारा लेकिन मिस हो गए. लेकिन जब उन्होंने गिल का कैच पकड़ा, तब कोहली ने उन्हें घूरा और अग्रेसिव अंदाज में इस विकेट को सेलिब्रेट किया था.

शुभमन गिल ने जीत के बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की. एक तस्वीर में विराट कोहली गिल को घूर रहे हैं. इसके साथ गिल ने कैप्शन में लिखा, "प्ले होल्ड जेसन होल्डर बोल्ड परफॉरमेंस बाय टीम टुनाइट." बता दें कि प्ले बोल्ड RCB की टैगलाइन है.

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विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच पूरे मैच में बैंटर चल रही थी. कई मौकों पर कोहली गिल से मस्ती करते हुए दिखे, उन्हें चिढ़ाते हुए नजर आए. कोहली इस मैच में अंपायर से भी भिड़ते हुए दिखे. दरअसल जेसन होल्डर ने रजत पाटीदार का कैच पकड़ा था, थर्ड अंपायर ने इस कैच को सही माना और इसे आउट दिया जबकि RCB और विराट कोहली का मानना था कि गेंद जमीन को छू गई थी और ये नॉट आउट था.

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टीम से अलग होकर मुंबई पहुंचे कोहली

अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम लखनऊ पहुंचेगी, जहां LSG के खिलाफ उनका अगला मैच होना है. विराट कोहली टीम से अलग होकर मुंबई पहुंच गए हैं. दरअसज आज 1 मई को उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का जन्मदिन है. कोहली अपनी पत्नी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई आए हैं, इसके बाद वह भी लखनऊ रवाना होंगे.