IPL 2026 MI vs CSK: आईपीएल 2026 में गुरुवार की शाम बेहद रोमांचक मुकाबला खेला जाना है. लीग के इतिहास की दो सबसे सफल टीमों मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है. एमआई और सीएसके दोनों ही टीमों के लिए आईपीएल 2026 में अबतक का सफर बेहद कठिन रहा है.

एमआई को एक जीत के बाद 4 हार का सामना करना पड़ा

एमआई ने सीजन की शुरुआत जीत के साथ की थी, लेकिन उसके बाद लगातार 4 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा. अपने पिछले मैच में गुजरात को 99 रन से हराकर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई जीत की राह पर लौटी है. 6 मैचों में 4 अंक लेकर अंकतालिका में सातवें स्थान पर मौजूद एमआई अपने घरेलू मैदान पर सीएसके के खिलाफ जीत की लय को बरकरार रखने उतरेगी.

सीएसके के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी. टीम को अपने शुरुआती तीन मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद टीम जीत की राह पर लौटी और अपना चौथा और पांचवां मुकाबला जीता, लेकिन अपने पिछले मैच में सीएसके को एसआरएच के खिलाफ 10 रन से हार का सामना करना पड़ा था. 6 मैचों में 2 जीत के साथ सीएसके आठवें नंबर पर है.

एमआई के खिलाफ जीत दर्ज कर सीएसके जीत की राह पर लौटने के साथ-साथ अंकतालिका में भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी.

क्या CSK की प्लेइंग इलेवन में एमएस धोनी होंगे?

सीएसके की प्लेइंग इलेवन में एमएस धोनी होंगे या नहीं और इंजरी की वजह से बाहर हुए युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे की जगह कौन लेगा, यह भी चर्चा का विषय है.

वानखेड़े स्टेडियम की पिच बड़े स्कोर के लिए जानी जाती है. सीजन में हुए मैचों की हर पारी में 190 से ज्यादा रन बने हैं. पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए हल्की स्विंग होती है, जो पारी की शुरुआत में मददगार होती है. लाल मिट्टी की सतह गेंदबाजों को बाउंस भी देती है. मुंबई में बारिश की कोई संभावना नहीं है.

एमआई और सीएसके के बीच अब तक 41 मैच हुए हैं. एमआई ने 22 और सीएसके ने 19 मैचों में जीत हासिल की है.

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