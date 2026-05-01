हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RR vs DC: वैभव सूर्यवंशी के लिए कितना बड़ा खतरा है मिचेल स्टार्क, आज पहली बार होगी दोनों की टक्कर

RR vs DC: वैभव सूर्यवंशी के लिए कितना बड़ा खतरा है मिचेल स्टार्क, आज पहली बार होगी दोनों की टक्कर

RR vs DC 2026: आज IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत है. एक तरफ होंगे वैभव सूर्यवंशी, वहीं दिल्ली के लिए आज मिचेल स्टार्क भी खेल सकते हैं. इन दोनों की टक्कर दिलचस्प होगी.

By : शिवम | Updated at : 01 May 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान रॉयल्स पिछले 5 में से 3 मैच हार चुकी है, आज टीम अपने होम ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी. दिल्ली की स्थिति और भी ज्यादा खराब है, जो 8 में से सिर्फ 3 ही मैच जीत पाई है. दिल्ली ने पिछले 5 में से 4 मैच गंवाए हैं, पिछले मैच में तो पूरी टीम 75 रनों पर सिमट गई थी. वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में हैं, जो पहली गेंद से प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाए हैं. आज उनका सामना दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क के साथ हो सकता है, जिन्हें IPL में खेलने के लिए 1 मई से एनओसी मिली हुई है.

मिचेल स्टार्क चोटिल होने के कारण IPL 2026 के शुरूआती मैचों से बाहर थे. अब वह दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें 1 मई से खेलने का एनओसी मिली हुई है. वह आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में खेल सकते हैं. उनके लिए भी वैभव सूर्यवंशी एक चुनौती रहेंगे.

वैभव या स्टार्क, किसकी होगी जीत?

सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के लिए नहीं, बल्कि इस टक्कर में मिचेल स्टार्क के लिए भी चुनौती रहेगी. स्टार्क पर ज्यादा दबाव रहेगा, कि वह वैभव को कैसे रोकें या आउट करे. वैभव के साथ यशस्वी जायसवाल भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनका बल्ला जयपुर में भी खूब चलता है. जयपुर में खेली पिछली 7 पारियों में से 5 में वह अर्धशतक लगा चुके हैं.

यह भी पढ़ें- ऑरेंज कैप की दौड़ में शुभमन गिल से आगे हैं विराट कोहली, जानिए किसके पास है पर्पल कैप

मिचेल स्टार्क ने 158 टी20 मैचों में 217 विकेट चटकाए हैं, इसमें से 70 बार उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट किया है. वह लगभग हर 8 गेंद में एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट कर लेते हैं.

यह भी पढ़ें- अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में खेली 9 पारियों में 400 रन बनाए हैं. वह जारी संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे  बल्लेबाज हैं. उन्होंने एक शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 238.09 का है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 01 May 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals RR Vs DC Rajasthan Royals MITCHELL STARC IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
RR vs DC: वैभव सूर्यवंशी के लिए कितना बड़ा खतरा है मिचेल स्टार्क, आज पहली बार होगी दोनों की टक्कर
वैभव सूर्यवंशी के लिए कितना बड़ा खतरा है मिचेल स्टार्क, आज पहली बार होगी दोनों की टक्कर
आईपीएल 2026
RR vs DC: वैभव सूर्यवंशी आज तोड़ सकते हैं ये बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ 26 रन और इस बल्लेबाज के नाम हो जाएगा ऑरेंज कैप
RR vs DC: वैभव सूर्यवंशी आज तोड़ सकते हैं ये बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ 26 रन और इस बल्लेबाज के नाम हो जाएगा ऑरेंज कैप
आईपीएल 2026
किसकी वजह से हार गई RCB? कप्तान रजत पाटीदार ने मैच के बाद बताया, गिल की तारीफ में कही ये बात
किसकी वजह से हार गई RCB? कप्तान रजत पाटीदार ने मैच के बाद बताया, गिल की तारीफ में कही ये बात
आईपीएल 2026
IPL Orange and Purple Cap: ऑरेंज कैप की दौड़ में शुभमन गिल से आगे हैं विराट कोहली, जानिए किसके पास है पर्पल कैप
ऑरेंज कैप की दौड़ में शुभमन गिल से आगे हैं विराट कोहली, जानिए किसके पास है पर्पल कैप
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UAE-Pakistan Relations: UAE का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, 15 पाकिस्तानियों को बिना नोटिस के निकाला, कहा- '48 घंटे में...'
UAE का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, 15 पाकिस्तानियों को बिना नोटिस के निकाला, कहा- '48 घंटे में...'
पंजाब
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
चुनाव 2026
'बंगाल में BJP सत्ता में आई तो...' बांग्लादेश की संसद में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोला बांग्लादेशी सांसद, मचा बवाल
'बंगाल में BJP सत्ता में आई तो...' बांग्लादेश की संसद में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोला बांग्लादेशी सांसद, मचा बवाल
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
विश्व
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
जनरल नॉलेज
Chicken Heart Attack: क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?
एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget