वैभव सूर्यवंशी के लिए कितना बड़ा खतरा है मिचेल स्टार्क, आज पहली बार होगी दोनों की टक्कर

राजस्थान रॉयल्स पिछले 5 में से 3 मैच हार चुकी है, आज टीम अपने होम ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी. दिल्ली की स्थिति और भी ज्यादा खराब है, जो 8 में से सिर्फ 3 ही मैच जीत पाई है. दिल्ली ने पिछले 5 में से 4 मैच गंवाए हैं, पिछले मैच में तो पूरी टीम 75 रनों पर सिमट गई थी. वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में हैं, जो पहली गेंद से प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाए हैं. आज उनका सामना दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क के साथ हो सकता है, जिन्हें IPL में खेलने के लिए 1 मई से एनओसी मिली हुई है.

मिचेल स्टार्क चोटिल होने के कारण IPL 2026 के शुरूआती मैचों से बाहर थे. अब वह दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें 1 मई से खेलने का एनओसी मिली हुई है. वह आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में खेल सकते हैं. उनके लिए भी वैभव सूर्यवंशी एक चुनौती रहेंगे.

वैभव या स्टार्क, किसकी होगी जीत?

सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के लिए नहीं, बल्कि इस टक्कर में मिचेल स्टार्क के लिए भी चुनौती रहेगी. स्टार्क पर ज्यादा दबाव रहेगा, कि वह वैभव को कैसे रोकें या आउट करे. वैभव के साथ यशस्वी जायसवाल भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनका बल्ला जयपुर में भी खूब चलता है. जयपुर में खेली पिछली 7 पारियों में से 5 में वह अर्धशतक लगा चुके हैं.

यह भी पढ़ें- ऑरेंज कैप की दौड़ में शुभमन गिल से आगे हैं विराट कोहली, जानिए किसके पास है पर्पल कैप

मिचेल स्टार्क ने 158 टी20 मैचों में 217 विकेट चटकाए हैं, इसमें से 70 बार उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट किया है. वह लगभग हर 8 गेंद में एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट कर लेते हैं.

यह भी पढ़ें- अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में खेली 9 पारियों में 400 रन बनाए हैं. वह जारी संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. उन्होंने एक शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 238.09 का है.