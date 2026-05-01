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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL Orange and Purple Cap: ऑरेंज कैप की दौड़ में शुभमन गिल से आगे हैं विराट कोहली, जानिए किसके पास है पर्पल कैप

IPL Orange and Purple Cap: ऑरेंज कैप की दौड़ में शुभमन गिल से आगे हैं विराट कोहली, जानिए किसके पास है पर्पल कैप

IPL Orange and Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण में 42 मैच खेले जा चुके हैं. जानिए अभी ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास है और इसकी रेस में टॉप-5 खिलाड़ी कौन हैं.

By : शिवम | Updated at : 01 May 2026 09:25 AM (IST)
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गुजरात टाइटंस ने गुरुवार को खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया. ये IPL 2026 सीजन 19 का 42वां मैच था. जारी संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप बल्लेबाजों में विराट कोहली और शुभमन गिल, दोनों हैं. लेकिन गिल से आगे कोहली हैं. पर्पल कैप RCB के गेंदबाज का पास है, जानिए इसकी रेस के टॉप-5 में कौन कहां पर है.

IPL में ऑरेंज कैप उस बल्लेबाज को मिलती है, जिसने सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए होते हैं. लीग खत्म होने के बाद उस बल्लेबाज को अवार्ड और प्राइज मनी भी मिलती है. ऐसे ही पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को मिलती है. जानिए 42 मैच हो जाने के बाद ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास है.

किसके पास है ऑरेंज कैप?

अभी ऑरेंज कैप सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास है, जिन्होंने 9 मैचों में 425 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में उन्हीं की टीम (SRH) में शामिल हेनरिक क्लासेन दूसरे स्थान पर है, जिन्होंने 9 मैचों में 414 रन बनाए हैं. दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है.

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राजस्थान रॉयल्स में शामिल 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं हैं, जो लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. वैभव ने 9 मैचों में 400 रन बनाए हैं. चौथे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 13 गेंदों में 28 रन बनाए थे. कोहली ने 9 मैचों में कुल 379 रन बनाए हैं. पांचवें नंबर पर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल हैं, जिन्होंने 8 मैचों में 373 रन बनाए हैं. वह कोहली से 6 रन पीछे हैं. गिल ने RCB के खिलाफ 18 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी खेली थी.

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किसके पास है पर्पल कैप?

पर्पल कैप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास है, जिन्होंने 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं. लिस्ट में दूसरे नंबर पर ईशान मलिंगा हैं, जिन्होंने 15 विकेट लिए हैं. वह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं.

लिस्ट में तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर क्रमश जोफ्रा आर्चर (RR), अंशुल कंबोज (CSK) और कगिसो रबाडा (GT) हैं. तीनों ने 14-14 विकेट लिए हैं. क्रम इकॉनमी के आधार पर है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 01 May 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
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