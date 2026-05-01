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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकिसकी वजह से हार गई RCB? कप्तान रजत पाटीदार ने मैच के बाद बताया, गिल की तारीफ में कही ये बात

किसकी वजह से हार गई RCB? कप्तान रजत पाटीदार ने मैच के बाद बताया, गिल की तारीफ में कही ये बात

Rajat Patidar Statement: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली हार पर बात करते हुए बल्लेबाजों पर निशाना साधा. उन्होंने शुभमन गिल की तारीफ की.

By : शिवम | Updated at : 01 May 2026 11:04 AM (IST)
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IPL 2026 में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB की पूरी टीम 155 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. जवाब में GT ने 16.5 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर आसान जीत हासिल की. जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 2 विकेट लिए और रजत पाटीदार समेत 3 बल्लेबाजों के कैच पकड़े. पाटीदार ने मैच के बाद हार पर बात करते हुए बल्लेबाजों पर निशाना साधा.

रजत पाटीदार ने कहा, "इस पिच पर जो स्कोर हमने बनाया वो पर्याप्त नहीं था. लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से हमारी गेंदबाजी रही, हमने मैच को खींचा, वो पॉजिटिव है." पिच के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "पिच पर घांस थी, जिससे गेंदबाजों को मदद मिल रही थी. शुभमन गिल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, वो काबिले तारीफ है. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से हम पर दबाव बनाया." 

शुभमन गिल ने लक्ष्य का पीछा करते हुए तेज तर्रार शुरुआत की थी, उन्होंने 18 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 43 रन बनाए. जोस बटलर ने 19 गेंदों में 39 रन बनाए. उन्होंने 4 छक्के और 2 चौके जड़े.

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बल्लेबाजों पर साधा निशाना

विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को तेज शुरुआत दिलाई थी, कोहली ने 13 गेंदों में 28 रन बनाए थे. जब रजत पाटीदार के रूप में RCB का तीसरा विकेट गिरा तब स्कोर 7.4 ओवरों में 79 रन था, लेकिन इसके बाद टीम के नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे. देवदत्त पडिक्कल ने 24 गेंदों में 40 रनों की अहम पारी खेली.

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रजत पाटीदार ने मैच के बाद कहा, "हमने मिडिल ओवरों में काफी विकेट गंवाए, जिसकी वजह से हम पिछड़ गए. भुवनेश्वर एक अनुभवी गेंदबाज हैं और जिस तरह से उन्होंने पहले हाफ में गेंदबाजी की, वह शानदार था. हम एक-एक मैच पर ध्यान देंगे, रास्ता लंबा है. हम पॉइंट्स टेबल नहीं देख रहे, हमारा फोकस बस अच्छा क्रिकेट खेलने पर है."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 01 May 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru Rajat Patidar GT Vs RCB Gujarat Titans IPL 2026
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