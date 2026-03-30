बिना धोनी और ब्रेविस के उतरेगी चेन्नई, 11 प्लेयर चुनने में छूट जाएंगे कप्तान के पसीने!

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026बिना एमएस धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस के उतरेगी चेन्नई, 11 प्लेयर चुनने में छूट जाएंगे कप्तान के पसीने!

बिना एमएस धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस के उतरेगी चेन्नई, 11 प्लेयर चुनने में छूट जाएंगे कप्तान के पसीने!

IPL 2026 CSK vs RR: आईपीएल के मौजूदा सीजन का तीसरा मुकाबला चेन्नई और राजस्थान के बीच होगा. इस मैच में चेन्नई के लिए धोनी और ब्रेविस के बगैर 11 खिलाड़ी चुनना बड़ी चुनौती होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 30 Mar 2026 04:26 PM (IST)
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आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है. खिलाड़ियों की इंजरी टीम को कमजोर कर रही है. फ्रेंचाइजी के लिए चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम पूर्व कप्तान एमएस धोनी का है. धोनी का मैदान पर होना ही चेन्नई के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है. इसके अलावा टीम के युवा स्टार बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस भी कथित तौर पर इंजरी का शिकार हैं. 

धोनी और ब्रेविस के बगैर चेन्नई के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के लिए राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में 11 खिलाड़ी चुनना बड़ी चुनौती होगी. धोनी का अनुभव टीम के लिए मुफीद होता है. वहीं अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर ब्रेविस के न होने से टीम का बैटिंग ऑर्डर कमजोर दिख सकता है. पिछले सीजन ब्रेविस ने टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 6 पारियों में 180 के स्ट्राइक रेट से 225 रन बनाए थे. 

धोनी ब्रेविस के बगैर चेन्नई की प्लेइंग 11

मुकाबले में संजू सैमसन कुछ हद तक धोनी की भरपाई कर सकते हैं. माही की तरह उनके विकेट के पीछे नजर आने की भी पूरी उम्मीद है. संजू ओपनिंग पर कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के साथ दिख सकते हैं. इसके बाद टॉप ऑर्डर को पूरा करते हुए आयुष म्हात्रे नंबर तीन पर दिख सकते हैं. 

फिर डेवाल्ड ब्रेविस की गैरमौजूदगी में मिडिल ऑर्डर की शुरुआत सरफराज खान या फिर उर्विल पटेल के साथ हो सकती है. इसके बाद बाएं हाथ के शिवम दुबे नंबर पांच पर दिख सकते हैं. नंबर छह पर 14.20 करोड़ रुपये वाले स्पिन ऑलराउंडर प्रशांतवीर को मौका दिया जा सकता है. 

सातवें नंबर पर कार्तिक शर्मा को फिनिशर के तौर पर भेजा सकता है. कार्तिक को भी फ्रेंचाइजी ने 14.20 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. 

ऐसा हो सकता है बॉलिंग डिपार्टमेंट 

टीम के बॉलिंग डिपार्टमेंट में जेमी ओवरटन, खलील अहमद, नूर अहमद और मैट हेनरी दिख सकते हैं. 

मुकाबले के लिए CSK की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल/सरफराज खान, शिवम दुबे, प्रशांतवीर, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, खलील अहमद, नूर अहमद और मैट हेनरी. 

 

यह भी पढ़ें: राजस्थान रॉयल्स या चेन्नई सुपर किंग्स, आज कौन जीतेगा? जानें RR और CSK में किसका पलड़ा भारी

Published at : 30 Mar 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
CSK Vs RR Rajasthan Royals Vs Chennai Super Kings Dewald Brevis MS DHONI IPL 2026
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