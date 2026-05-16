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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026248 चेज नहीं कर पाई गुजरात, KKR ने रोका शुभमन की सेना का 'विजयरथ', गिल-सुदर्शन की फिफ्टी बेकार

248 चेज नहीं कर पाई गुजरात, KKR ने रोका शुभमन की सेना का 'विजयरथ', गिल-सुदर्शन की फिफ्टी बेकार

KKR vs GT Highlights: कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रनों से हरा दिया है. इस जीत के साथ कोलकाता ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 May 2026 11:44 PM (IST)
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कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रनों से हरा दिया है. इस जीत के साथ कोलकाता ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीद को कायम रखा है. फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी और कैमरून ग्रीन की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत केकेआर की टीम बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रही. गुजरात टाइटंस के लिए भी 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया. साई सुदर्शन, जोस बटलर और शुभमन गिल की अर्धशतकीय पारी गुजरात को जीत तक नहीं ले जा सकीं. 

KKR ने रोका गुजरात का विजयरथ

गुजरात टाइटंस लगातार पांच मैच जीत चुकी थी और पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 फिनिश की तरफ बढ़ रही थी. मगर कोलकाता की इस जीत ने विजयरथ पर सवार शुभमन गिल और उनकी सेना को हरा दिया है. ईडन गार्डन्स पर खेले गए इस मुकाबले में कोलकाता की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रनों का स्कोर खड़ा किया था. यह आईपीएल के इतिहास में केकेआर का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा. 

गुजरात की टीम जब विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने आई तो उसकी शुरुआत अच्छी रही. गुजरात 3 ओवरों में 42 रन जड़ चुकी थी, लेकिन तभी साई सुदर्शन चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए. सुदर्शन के बाहर जाते ही बल्लेबाजी का मोमेंटम टूट गया और अगले पांच ओवरों में गुजरात के बल्लेबाज केवल 32 रन जोड़ पाए. यही कहीं ना कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ. 

मैच में लगी 6 फिफ्टी

इस मुकाबले में कुल मिलाकर 465 रन बने और कुल 6 अलग-अलग बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया. कोलकाता के लिए फिन एलन (93 रन), अंगकृष रघुवंशी (82 रन) और कैमरून ग्रीन (52 रन) ने फिफ्टी लगाई. दूसरी ओर गुजरात के लिए शुभमन गिल (85 रन), साई सुदर्शन (53 रन) और जोस बटलर (57 रन) ने अर्धशतक लगाया. बता दें कि सुदर्शन आईपीएल 2026 में लगातार चार अर्धशतक लगा चुके हैं. 

 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 May 2026 11:34 PM (IST)
Tags :
KKR Vs GT KKR GT KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL HIGHLIGHTS IPL 2026
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