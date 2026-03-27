IPL 2026 से पहले हार्दिक ने वानखेड़े के ग्राउंड स्टाफ को क्यों बांटे लाखों के चेक?

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 से पहले हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े के ग्राउंड स्टाफ को क्यों बांटे लाखों के चेक? जानें

IPL 2026 से पहले हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े के ग्राउंड स्टाफ को क्यों बांटे लाखों के चेक? जानें

Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या ने IPL 2026 की शुरुआत से पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ को लाखों रुपये के चेक बांटे. तो आइए जानते हैं कि हार्दिक ने ऐसा क्यों किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 27 Mar 2026 03:28 PM (IST)
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आईपीएल 2026 (IPL 2026) से पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने बता दिया के वह सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अमीर हैं. हार्दिक ने अपना वादा पूरा करते हुए वानखेड़े स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ को 10-10 लाख रुपये का चेक बांटा. तो आइए जानते हैं कि आखिर हार्दिक ने किस वादे को पूरा करते हुए दिल की अमीरी दिखाई. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्दिक ने स्टेडियम के स्टाफ में मौजूद 10 से 11 लोगों को 10-10 लाख रुपये के चेक बांटे. बताया गया कि हार्दिक ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही तैयारी की थी. हार्दिक की तैयारी के चलते अक्सर गाउंड के स्टाफ को देर रात तक रुकना पड़ा था. इसको देखते हुए हार्दिक ने उनसे वादा किया था कि वह जब भी मुंबई वापस आएंगे, तो स्टाफ को टी20 विश्व कप की तैयारी में उनकी मदद के लिए इनाम जरूर देंगे. 

हार्दिक ने वादा निभाया

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी सामने आईं, जिसमें हार्दिक गाउंड स्टाफ के बीच में खड़े हुए दिखाई दिए. इन तस्वीरों में गाउंड स्टाफ के हाथ में चेक दिख रही है. मीडिया रिपोर्ट्स में तो यही बताया गया कि हार्दिक ने ग्राउंड स्टाफ को 10-10 लाख रुपये की चेक दी. 

वर्ल्ड कप में हार्दिक का अहम योगदान 

बताते चलें कि हार्दिक ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप का खिताब जिताने में अहम योगदान दिया था. उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 9 मैचों की 9 पारियों में 217 रन बनाए थे. इसके अलावा गेंदबाजी करते हुए हार्दिक ने 9 विकेट अपनी झोली में डाले. 

हार्दिक का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

बात करें हार्दिक के अंतर्राष्ट्रीय करियर की, तो अब तक उन्होंने 11 टेस्ट, 94 वनडे और 138 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. हालांकि मौजूदा वक्त में हार्दिक भारत के लिए सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं. वह लंबे वक्त से टेस्ट क्रिकेट से दूर हैं. 

 

यह भी पढ़ें: कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री

Published at : 27 Mar 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
HARDIK PANDYA WANKHEDE STADIUM IPL 2026
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