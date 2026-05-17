हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL Playoff Scenario: KKR ने रोका GT का विजयी रथ, रोमांचक हुई प्लेऑफ की जंग; देखें पॉइंट्स टेबल में क्या हुआ बदलाव

IPL Playoff Scenario: KKR ने रोका GT का विजयी रथ, रोमांचक हुई प्लेऑफ की जंग; देखें पॉइंट्स टेबल में क्या हुआ बदलाव

IPL Playoff Scenario 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर प्लेऑफ की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ाए हैं. आज डबल हेडर के दोनों मैच प्लेऑफ के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं.

By : शिवम | Updated at : 17 May 2026 07:37 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 के 60वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रनों से हराया. इस मैच को जीतकर GT प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन सकती थी, लेकिन KKR ने फिलहाल ऐसा होने नहीं दिया. अब लीग स्टेज के सिर्फ 10 मैच बाकी हैं, जिसमें से 2 आज (PBKS vs RCB और DC vs RR) होंगे और अभी तक प्लेऑफ के लिए कोई भी टीम अपनी जगह कंफर्म नहीं कर पाई है.

कोलकाता नाइट राइडर्स की गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत के बाद अंक तालिका में सिर्फ एक बदलाव हुआ है. गुजरात अपने दूसरे स्थान पर बनी हुई है, कोलकाता आठवें से सातवें स्थान पर पहुंच गई है. कोलकाता की ये 12 मैचों में 5वीं जीत थी, टीम के 11 अंक हैं.

टॉप-4 टीमें और उनका प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण

पहले नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिसने 12 में से 8 मैच जीते हैं. आज पंजाब किंग्स को हराकर RCB प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन सकती है. पंजाब के 12 मैचों में 13 अंक हैं, टीम चौथे स्थान पर है. अगर पंजाब आज नहीं जीती तो उनके प्लेऑफ में जाने के चांस कम हो जाएंगे.

दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस बनी हुई है, जिसने 13 में से 8 मैच जीते हैं. अब गुजरात का सिर्फ एक मैच बचा हुआ है. तीसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसके 12 मैचों के बाद 14 अंक हैं. SRH के अगले दो मैच CSK और RCB के साथ है. प्लेऑफ में जाने के लिए उन्हें दोनों और उम्मीद बनाए रखने के लिए कम से कम 1 मैच जीतना है.

यह भी पढ़ें- मोहम्मज सिराज के '200' पूरे, ईडन गार्डन्स में KKR के खिलाफ रचा इतिहास

RR, CSK, KKR और DC भी दौड़ में शामिल

पांचवें नंबर पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स के साथ है. RR ने 11 में से 6 मैच जीते हैं, उन्हें बचे हुए 3 में से कम से कम 2 मैच जीतने हैं. दिल्ली आठवें नंबर पर है, जो आज हारी तो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन जाएगी. दिल्ली अभी भी अपने दोनों मैच जीतकर 14 अंकों तक ही पहुंचेगी.

छठे नंबर पर मौजूद चेन्नई सुपर किंग्स ने 12 में से 6 मैच जीते हैं, टीम अपने दोनों मैच जीतकर 16 अंकों तक पहुंच सकती है. उनका मैच GT और SRH के साथ है, ये दोनों मैच तय करेंगे कि प्लेऑफ में कौन जाएगा.

यह भी पढ़ें- शुभमन गिल ने लिए लगातार 2 DRS, तो भड़क गए हरभजन सिंह, कहा- समय की बर्बादी...

कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात को हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. बचे हुए दोनों मैच जीतकर KKR 15 अंकों तक पहुंच जाएगी, तब अन्य टीमों के नतीजों के आधार पर उनके प्लेऑफ में जाने का मौका बन सकता है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 17 May 2026 07:37 AM (IST)
Tags :
PBKS KKR Vs GT RCB Gujarat Titans KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026 Points Table IPL 2026 Playoffs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL Playoff Scenario: KKR ने रोका GT का विजयी रथ, रोमांचक हुई प्लेऑफ की जंग; देखें पॉइंट्स टेबल में क्या हुआ बदलाव
KKR ने रोका GT का विजयी रथ, रोमांचक हुई प्लेऑफ की जंग; देखें पॉइंट्स टेबल में क्या हुआ बदलाव
क्रिकेट
248 चेज नहीं कर पाई गुजरात, KKR ने रोका शुभमन की सेना का 'विजयरथ', गिल-सुदर्शन की फिफ्टी बेकार
248 चेज नहीं कर पाई गुजरात, KKR ने रोका शुभमन की सेना का 'विजयरथ', गिल-सुदर्शन की फिफ्टी बेकार
क्रिकेट
फिन एलन ने की वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बराबरी, गुजरात के खिलाफ बनाया छक्कों का 'महारिकॉर्ड'
फिन एलन ने की वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बराबरी, गुजरात के खिलाफ बनाया छक्कों का 'महारिकॉर्ड'
क्रिकेट
22 छक्के और 12 चौके, फिन एलन ने जड़े 93 रन, फिर ग्रीन और रघुवंशी ने कूटा, KKR ने रच दिया इतिहास
22 छक्के और 12 चौके, फिन एलन ने जड़े 93 रन, फिर ग्रीन और रघुवंशी ने कूटा, KKR ने रच दिया इतिहास
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Sansani: मुंब्रा में फरेबी प्रेमिका ने प्रेमी को दिया धोखा....! | Crime News | Maharashtra
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | Massive Hike in Silver Import Duty | PM Modi Appeal
भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ओवैसी भी स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं', गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के AIMIM चीफ, कहा- शुद्ध अंतःकरण...
'ओवैसी भी स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं', गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के AIMIM चीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिजिटल जनगणना में CM योगी ने भरा ऑनलाइन फॉर्म, बोले- ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’
डिजिटल जनगणना में CM योगी ने भरा ऑनलाइन फॉर्म, बोले- ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’
बॉलीवुड
'गब्बर सिंह' उर्फ अमजद खान के निधन से टूट गए थे बेटे शादाब, सलीम ने चुपचाप उठाया था पूरा खर्च
'गब्बर सिंह' उर्फ अमजद खान के निधन से टूट गए थे बेटे शादाब, सलीम ने चुपचाप उठाया था पूरा खर्च
आईपीएल 2026
मोहम्मज सिराज के '200' पूरे, ईडन गार्डन्स में KKR के खिलाफ रचा इतिहास 
मोहम्मज सिराज के '200' पूरे, ईडन गार्डन्स में KKR के खिलाफ रचा इतिहास 
विश्व
7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा: रिहायशी अपार्टमेंट पर हुए इजरायली हमले में हमास चीफ एजेद्दीन अल-हद्दाद की मौत, पत्नी और बेटी भी मारे गए
IDF का बड़ा दावा: 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा, इजरायली हमले में हमास चीफ एजेद्दीन की मौत
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
हेल्थ
Muskmelon Benefits: गर्मियों में खरबूजा खाना क्यों है जरूरी? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए इसके जबरदस्त फायदे
गर्मियों में खरबूजा खाना क्यों है जरूरी? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए इसके जबरदस्त फायदे
टेक्नोलॉजी
Instagram Reels पर नहीं आ रहे Views और Likes? तुरंत बदलें ये Hidden Settings
Instagram Reels पर नहीं आ रहे Views और Likes? तुरंत बदलें ये Hidden Settings
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget