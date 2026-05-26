हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026अगर RCB ने बना दिए इतने रन, तो क्वालीफायर में गुजरात की हार पक्की!

अगर RCB ने बना दिए इतने रन, तो क्वालीफायर में गुजरात की हार पक्की!

Highest Successful Run Chase in IPL at Dharamshala: आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर मैच में RCB पहले बैटिंग कर रही है. जानिए बेंगलुरू को जीत सुनिश्चित करने के लिए गुजरात को कितना टारगेट देना होगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 May 2026 08:19 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 का पहला क्वालीफायर मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. यह मुकाबला धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है. गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर RCB की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया.

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास को उठाकर देखें तो धर्मशाला में चेजिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है. यहां 58.82 प्रतिशत मौकों पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, फिर भी गुजरात ने पहले गेंदबाजी चुनी. दूसरी ओर बेंगलुरू के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ शुरुआत की और पावरप्ले में ही 79 रन जड़ दिए. यहां जान लीजिए वह आंकड़ा कितने रनों का है, जिसे शायद गुजरात के बल्लेबाजों के लिए चेज कर पाना लगभग असंभव होगा.

इतने रन बनाए तो RCB फाइनल में?

IPL के इतिहास में धर्मशाला के मैदान पर कुल 17 मैच खेले गए हैं. यहां केवल 2 बार ऐसा हुआ है, जब किसी टीम ने 200 से ज्यादा टारगेट चेज किया हो. दोनों बार यह कारनामा 2026 सीजन में ही हुआ है. इसलिए RCB ने 200 के आसपास रन बनाए, तो वह स्कोर सुरक्षित नहीं होगा.

इस मैदान पर सबसे बड़ा सफल रन चेज दिल्ली कैपिटल्स ने किया था. दिल्ली ने इसी सीजन पंजाब किंग्स के खिलाफ 211 रनों का टारगेट चेज करके बड़ी जीत दर्ज की थी. इसी सीजन मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 201 रनों का टारगेट हासिल किया था.

RCB के लिए अच्छी बात यह है कि वह दो बार धर्मशाला में 200 से बड़ा स्कोर बना चुकी है. इस मैदान पर आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर भी बेंगलुरू के ही नाम है, जिसने 2024 में पंजाब किंग्स के खिलाफ यहां 243 रन बनाए थे. अगर बेंगलुरू ने 200 से अधिक रन बना दिए, तो यह गुजरात के लिए बड़ी टेंशन होगी. क्योंकि गुजरात आईपीएल के इतिहास में केवल 2 बार 200 या उससे ज्यादा रनों का टारगेट चेज कर पाई है.

यह भी पढ़ें:

अफगानिस्तान ने भारत से टेस्ट और ODI सीरीज के लिए किया टीम का एलान, राशिद खान बाहर

IPL 2026 Playoffs: 600+ रन वाले तीन बल्लेबाज ऑरेंज कैप की रेस में, भुवनेश्वर से छिन सकती है पर्पल कैप

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 26 May 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru Gujarat Titans RCB VS GT IPL 2026 RCB Vs GT Qualifier 1
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
अगर RCB ने बना दिए इतने रन, तो क्वालीफायर में गुजरात की हार पक्की!
अगर RCB ने बना दिए इतने रन, तो क्वालीफायर में गुजरात की हार पक्की!
आईपीएल 2026
RCB vs GT: क्वालीफायर-1 में गुजरात ने जीता टॉस, RCB की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव
क्वालीफायर-1 में गुजरात ने जीता टॉस, RCB की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव
आईपीएल 2026
IPL 2026 Playoffs: 600+ रन वाले तीन बल्लेबाज ऑरेंज कैप की रेस में, भुवनेश्वर से छिन सकती है पर्पल कैप
600+ रन वाले तीन बल्लेबाज ऑरेंज कैप की रेस में, भुवनेश्वर से छिन सकती है पर्पल कैप
आईपीएल 2026
टी20 में 'दोहरा शतक' लगाना चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी, खतरे में क्रिस गेल का रिकॉर्ड! IPL फाइनल से पहले ठोका दावा
टी20 में 'दोहरा शतक' लगाना चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी, खतरे में क्रिस गेल का रिकॉर्ड!
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Europe Heatwave: पश्चिमी यूरोप में भीषण हीटवेव का कहर, 7 की मौत, फ्रांस-ब्रिटेन में टूटा रिकॉर्ड
पश्चिमी यूरोप में भीषण हीटवेव का कहर, 7 की मौत, फ्रांस-ब्रिटेन में टूटा रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
क्रिकेट
अफगानिस्तान ने भारत से टेस्ट और ODI सीरीज के लिए किया टीम का एलान, राशिद खान बाहर
अफगानिस्तान ने भारत से टेस्ट और ODI सीरीज के लिए किया टीम का एलान, राशिद खान बाहर
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
इंडिया
Explained: हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच! घुसपैठिए पहला टारगेट
हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच
इंडिया
DU के छात्रों को बड़ी राहत, 28 मई के एग्जाम पर विरोध के बाद HC में बोला दिल्ली विश्वविद्यालय- आप बकरीद मनाएं, अब परीक्षा...
DU के छात्रों को बड़ी राहत, 28 मई के एग्जाम पर विरोध के बाद HC में बोला दिल्ली विश्वविद्यालय- आप बकरीद मनाएं, अब परीक्षा...
टेक्नोलॉजी
Cooler खरीदने से पहले जान लें ये 5 सीक्रेट बातें, वरना गर्मियों में हो जाएगा बड़ा नुकसान
Cooler खरीदने से पहले जान लें ये 5 सीक्रेट बातें, वरना गर्मियों में हो जाएगा बड़ा नुकसान
एग्रीकल्चर
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget