कब-कहां होगा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालीफायर-2, जानिए A to Z डिटेल

राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हराकर ट्रॉफी की तरफ एक और कदम बढ़ाया है. वैभव सूर्यवंशी इस जीत के हीरो रहे, जिन्होंने हर दिशा में छक्कों की बरसात की, उन्होंने कुल 12 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया. अब दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला क्वालीफायर-2 में होगा, जो राजस्थान और गुजरात टाइटंस के बीच होगा. जानिए ये मैच कब-कहां होगा? दोनों टीमों का स्क्वॉड और अन्य डिटेल.

राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसका कारण वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी थी. उन्होंने 29 गेंदों में 97 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 12 छक्के और 5 चौके लगाए. वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, उनके अब 65 छक्के हो गए हैं. इससे पहले 14 सालों तक ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम (59) रहा. ध्रुव जुरेल ने भी 21 गेंदों में 50 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने पॉवरप्ले में अपने 4 विकेट गंवा दिए थे, पूरी टीम 196 रनों पर सिमट गई. अब राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच क्वालीफायर-2 होगा.

कब है GT vs RR क्वालीफायर-2 मैच?

गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच IPL 2026 का क्वालीफायर-2 मैच शुक्रवार, 29 मई को है. इसे जीतने वाली टीम दूसरी फाइनलिस्ट बनेगी, जिसका खिताबी मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होगा. डिफेंडिंग चैंपियन RCB ने पहला क्वालीफायर जीतकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है.

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कहां पर खेला जाएगा क्वालीफायर-2 मैच ?

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स क्वालीफायर-2 न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह पीसीए स्टेडियम (मुल्लांपुर) में खेला जाएगा.

GT vs RR क्वालीफायर मैच की टाइमिंग

गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालीफायर-2 शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा. टॉस 7 बजे होगा.

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गुजरात टाइटंस स्क्वॉड

शुभमन गिल, साईं सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेसन होल्डर, इशांत शर्मा, जयंत यादव, कगिसो रबाडा, राहुल तेवतिया, ल्यूक वुड, शाहरुख खान, साईं किशोर, वाशिंगटन सुंदर, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, ग्लेन फिलिप्स, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मानव सुथार, कोनोर एस्टरहुइजेन, गुरनूर ब्रार, निशांत सिंधु, अरशद खान, अशोक शर्मा.

राजस्थान रॉयल्स स्क्वॉड

रियान पराग, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा, एडम मिल्ने, संदीप शर्मा, डोनोवन फेरिरा (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), युद्धवीर सिंह, डसून शनाका, जोफ्रा आर्चर, शिमरोन हेटमायर, तुषार देशपांडे, नांद्रे बर्गर, कुलदीप सेन, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, शुभम दुबे, विग्नेश पुथुर, अमन राव, अमनजोत सिंह चहल, यश पुंजा, रवि सिंह, बृजेश शर्मा, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस.

GT vs RR क्वालीफायर मैच का लाइव प्रसारण कहां होगा?

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स क्वालीफायर-2 का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.