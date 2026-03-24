IPL 2026 से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा, किनको मिली जगह

India Announces Squad For T20I Series Against South Africa: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के शुरू होने के दिन जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे और रोमांच बढ़ता जा रहा है. इस लीग के चढ़ते रोमांच के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करने वाली है, जिसके लिए टीम इंडिया की घोषणा की गई है. इस 15 सदस्यीय टीम में 2 खिलाड़ियों को पहली बार जगह मिली है, जबकि इस टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में ही होगी.

टीम इंडिया में पहली बार 2 खिलाड़ियों को मिली जगह

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अप्रैल 2026 में साउथ अफ्रीका का दौरा करना है, जिसके लिए टीम का चयन किया गया है. इस दौरे पर 2 खिलाड़ियों को पहली बार भारत की टी20 टीम में जगह मिली है और वो दोनों खिलाड़ी- कश्वी गौतम और अनुष्का शर्मा हैं. इन दो नए खिलाड़ियों के अलावा साउथ अफ्रीका दौरे की टी20 टीम में बाकी पुराने खिलाड़ी ही शामिल हैं.

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Here's a look at #TeamIndia's squad for the 5️⃣-match T20I series against South Africa 🙌



Details ▶️ https://t.co/GpzX5MiEDp#SAvIND pic.twitter.com/5tEP7x4HnZ — BCCI Women (@BCCIWomen) March 24, 2026

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

साउथ अफ्रीका दौरे पर खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए जिन 15 खिलाड़ियों को चुना गया है, आइए एक नजर जरा उनके नामों पर डाल लेते हैं.

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्ज, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अरुंधती रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी, श्रेयांका पाटिल, कश्वी गौतम, भारती फुलमाली, उमा छेत्री, अनुष्का शर्मा.

टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका दौरे की कार्यक्रम

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साउथ अफ्रीका दौरे की शुरुआत 17 अप्रैल से होना है. इस दौरे पर 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी. इस टी20 सीरीज के पहले दो मैच डरबन में 17 और 19 अप्रैल को खेले जाएंगे. उसके बाद अगले दो मैच जोहानिसबर्ग में 22 और 25 अप्रैल को होंगे. इसके अलावा सीरीज का आखिरी मुकाबला बेनोनी में 27 अप्रैल को खेला जाएगा.

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