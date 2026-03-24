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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा, किनको मिली जगह

IPL 2026 से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा, किनको मिली जगह

IND W Vs SA W T20I Series 2026: आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने भारतीय महिला टीम की साउथ अफ्रीका दौरे के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. इस टीम में 2 नए खिलाड़ियों को मौका मिला है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 24 Mar 2026 02:14 PM (IST)
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India Announces Squad For T20I Series Against South Africa: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के शुरू होने के दिन जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे और रोमांच बढ़ता जा रहा है. इस लीग के चढ़ते रोमांच के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करने वाली है, जिसके लिए टीम इंडिया की घोषणा की गई है. इस 15 सदस्यीय टीम में 2 खिलाड़ियों को पहली बार जगह मिली है, जबकि इस टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में ही होगी.

टीम इंडिया में पहली बार 2 खिलाड़ियों को मिली जगह

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अप्रैल 2026 में साउथ अफ्रीका का दौरा करना है, जिसके लिए टीम का चयन किया गया है. इस दौरे पर 2 खिलाड़ियों को पहली बार भारत की टी20 टीम में जगह मिली है और वो दोनों खिलाड़ी- कश्वी गौतम और अनुष्का शर्मा हैं. इन दो नए खिलाड़ियों के अलावा साउथ अफ्रीका दौरे की टी20 टीम में बाकी पुराने खिलाड़ी ही शामिल हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

साउथ अफ्रीका दौरे पर खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए जिन 15 खिलाड़ियों को चुना गया है, आइए एक नजर जरा उनके नामों पर डाल लेते हैं. 

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्ज, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अरुंधती रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी, श्रेयांका पाटिल, कश्वी गौतम, भारती फुलमाली, उमा छेत्री, अनुष्का शर्मा.

टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका दौरे की कार्यक्रम

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साउथ अफ्रीका दौरे की शुरुआत 17 अप्रैल से होना है. इस दौरे पर 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी. इस टी20 सीरीज के पहले दो मैच डरबन में 17 और 19 अप्रैल को खेले जाएंगे. उसके बाद अगले दो मैच जोहानिसबर्ग में 22 और 25 अप्रैल को होंगे. इसके अलावा सीरीज का आखिरी मुकाबला बेनोनी में 27 अप्रैल को खेला जाएगा.

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Published at : 24 Mar 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
T20I Series Indian Women Cricket Team IND W Vs SA W Cricket News IPL 2026
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