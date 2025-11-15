CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट

(Source: ECI | ABP NEWS)
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
CSK Retention List 2026: IPL 2026 ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 9 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जबकि 16 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है.
IPL 2026 ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 9 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जबकि 16 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है. CSK ने डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद और नाथन एलिस के रूप में चार विदेशी खिलाड़ियों को भी रिटेन किया है. सबसे चौंकाने वाली खबर है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने मथीशा पाथिराना और रचिन रवींद्र को रिलीज कर दिया है.
रवींद्र जडेजा और सैम कर्रन के रूप में 2 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को CSK ने पहले ही राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड किया था. उन दोनों की जगह संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में आए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा स्क्वाड में अभी 16 खिलाड़ी हैं और ऑक्शन में वो बाकी 9 स्लॉट को भरना चाहेगी.
CSK की रिटेंशन लिस्ट: एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन (ट्रेड), शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह
CSK ने इन खिलाड़ियों को रिलीज किया: राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, शेख रशीद, रचिन रवींद्र, विजय शंकर, कमलेश नागरकोटी, मथीशा पाथिराना
CSK के पर्स में 43.4 करोड़ बचे
चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में अब 16 खिलाड़ी हैं. ऑक्शन में CSK टीम अधिकतम 9 खिलाड़ियों पर बोली लगा सकेगी, जिसके लिए उसके पास 43.4 करोड़ का पर्स बचा हुआ है. बताते चलें कि बचे 9 खिलाड़ियों में 4 खिलाड़ी विदेशी होने चाहिए.
चेन्नई सुपर किंग्स का IPL 2025 में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था. पूरे सीजन में टीम 14 मैचों में केवल 4 मैच जीत सकी थी और टेबल में सबसे निचले स्थान पर रही थी.
