हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 202626 मार्च से शुरू होगा IPL 2026, इस दिन खेला जाएगा फाइनल; शेड्यूल के एलान से पाकिस्तान में हड़कंप

26 मार्च से शुरू होगा IPL 2026, इस दिन खेला जाएगा फाइनल; शेड्यूल के एलान से पाकिस्तान में हड़कंप

IPL PSL Schedule: आईपीएल 2026 के शुरू होने और फाइनल की तारीख सामने आने से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. IPL और PSL एक ही समय पर खेले जा सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Dec 2025 05:06 PM (IST)
IPL 2026 मिनी ऑक्शन के बाद सभी 10 टीमों का स्क्वाड तैयार हो चुका है. इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सभी टीमों को जानकारी दे दी है कि आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च को होगी और फाइनल 31 मई (IPL 2026 Start and End Date) को खेला जाएगा. आईपीएल 2026 शेड्यूल की तारीख आने के कारण पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

सच यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां संस्करण, यानी PSL 11 भी 26 मार्च को ही शुरू होने वाला है और उसका फाइनल 3 मई को खेला जाएगा. इसका मतलब साफ है कि PSL का पूरा टूर्नामेंट तब खेला जाएगा, जब भारत में आईपीएल का रोमांच चरम पर होगा.

आमतौर पर PSL फरवरी-मार्च में खेला जाता है, लेकिन 2025 में उस समय चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित हुआ था. इस कारण पीएसएल 2025 का आयोजन मध्य मार्च में कर दिया गया था. ऐसी ही कुछ स्थिति इस बार भी उत्पन्न हो गई है. दरअसल 2026 टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी-8 मार्च तक खेला जाएगा. 

चूंकि टी20 वर्ल्ड कप फरवरी-मार्च महीने में खेला जाएगा, इसलिए इस बार भी PSL को स्थगित कर दिया गया है. आईपीएल और पीएसएल के एक ही समय पर आयोजन का नतीजा यह निकलता है कि PSL की व्यूअरशिप में गिरावट देखने को मिलती है. इसके साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, IPL एग्रीमेंट के कारण पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेल पाएंगे.

IPL 2026 का ऑक्शन संपन्न हो चुका है, जिसमें 77 खिलाड़ियों पर कुल 215.45 करोड़ रुपये खर्च हुए. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन इस नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें KKR ने 25.2 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा है. उनके अलावा मथीशा पाथिराना और लियाम लिविंगस्टोन पर भी टीमों ने खूब सारा पैसा खर्च किया.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Dec 2025 05:06 PM (IST)
INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 PSL 2026 IPL 2026 Schedule
