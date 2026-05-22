IPL के बीच इस भारतीय ऑलराउंडर ने लिया संन्यास, क्रिकेट को अलविदा कहकर सबको चौंकाया

आईपीएल 2026 के बीच भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर (Vijay Shankar) ने शुक्रवार (22 मई) को संन्यास का एलान करके सबको हैरान कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने संन्यास को लेकर जानकारी दी. उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "क्रिकेट मेरी जिंदगी है. मैंने 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था और 25 साल के बाद मैं आभारी हूं कि मैंने हर लेवल पर और सबसे बड़े लेवल पर क्रिकेट खेला."

नए अवसर तलाशने के लिए लिया संन्यास

शंकर ने आगे लिखा, "देश का प्रतिनिधत्व करना मेरे लिए सबसे गौरान्वित और खुशी के पलों में से एक रहेगा. मैंने नए मौकों को तलाशने और ज्यादा क्रिकेट खेलने के लिए घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया."

IPL 2026 में नहीं मिला था खरीददार

मौजूदा आईपीएल सीजन के लिए भारतीय ऑलराउंडर को कोई खरीदार नहीं मिला था. पिछले यानी 2025 के आईपीएल में वह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आए थे. उन्होंने 2014 में चेन्नई के लिए खेलते हुए ही आईपीएल डेब्यू किया था.

टीम इंडिया के लिए खेला व्हाइट बॉल क्रिकेट

शंकर ने भारत के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला. उन्हें 12 वनडे और 9 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने का मौका मिला. वनडे 223 रन बनाए और 4 विकेट लिए. टी20 में शंकर ने 101 रन बनाए और 5 विकेट अपनी झोली में डाले.

सबका किया शुक्रिया अदा

विजय ने अपनी पोस्ट में आगे सभी का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, "बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम का शुक्रगुजार हूं- बहुत सारी सीख, अनगिनत यादें और बहुत सारी प्रेरणा मिली! देश का प्रतिनिधत्व करना सबसे ज्यादा गर्व की बात रहेगी. नागपुर में टीम इंडिया के 500वें वनडे में आखिरी ओवर डालना और 2019 वर्ल्ड कप में मेरी पहली गेंद पर पहला विकेट मेरे लिए पल हैं जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा."

आगे आईपीएल और घरेलू क्रिकेट बोर्ड को लेकर उन्होंने लिखा, "मेरी आईपीएल टीमें- गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स को खास शुक्रिया. तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन- अंडर- 13, 15, 17, 19, 22, 25 और सीनियर टीम- मैंने अपनी ज्यादातर जिंदगी यहां गुजारी है.

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