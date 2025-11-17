हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL 2026 से पहले सभी 10 टीमों ने रिलीज किए कुल 70 खिलाड़ी, लिस्ट में कई हैरान करने वाले नाम शामिल

IPL 2026 से पहले सभी 10 टीमों ने रिलीज किए कुल 70 खिलाड़ी, लिस्ट में कई हैरान करने वाले नाम शामिल

IPL 2026 के लिए सभी दस टीमों की रिटेंशन लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन टीमों ने 16 दिसंबर को होने वाले ऑक्शन से पहले कुल 70 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Nov 2025 03:37 PM (IST)
IPL 2026 का ऑक्शन 16 दिसंबर को होगा, उससे पहले सभी दस टीमों ने अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है. मगर रिटेन हुए खिलाड़ियों से ज्यादा रिलीज हुए खिलाड़ी अधिक चर्चा में हैं, क्योंकि रिलीज हुए इन खिलाड़ियों पर 16 दिसंबर को ऑक्शन में बोली लगेगी. दरअसल सभी टीमों ने मिलकर कुल 70 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, जिनमें ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसेल और लियाम लिविंगस्टोन जैसे नामी खिलाड़ी भी शामिल हैं. यहां देख लीजिए किस टीम ने कितने खिलाड़ियों को रिलीज किया है. चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे ज्यादा 10 खिलाड़ी और KKR ने कुल 9 खिलाड़ियों को निकाला है, जिनमें से वेंकटेश अय्यर भी एक हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स (10 खिलाड़ी)

राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, आंद्रे सिद्दार्थ, रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी और मथीशा पथिराना

कोलकाता नाइट राइडर्स (9 खिलाड़ी)

आंद्रे रसेल, रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक, मोइन अली, एनरिक नॉर्टजे, लवनिथ सिसोदिया, चेतन सकारिया, स्पेंसर जॉनसन

सनराइजर्स हैदराबाद (7 खिलाड़ी)

एडम जैम्पा, राहुल चाहर, वियान मुल्डर, अभिनव मनोहर, अथर्व तावडे, सिमरजीत सिंह और सचिन बेबी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (6 खिलाड़ी)

स्वास्तिक चिकारा, मयंक अगरवाल, लियाम लिविंगस्टोन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी और मोहित राठी

पंजाब किंग्स (5 खिलाड़ी)

ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिश, आरोन हार्डी, कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे

मुंबई इंडियंस (8 खिलाड़ी)

सत्यनारायण राजू, रीस टॉपली, केएल श्रीजीत, कर्ण शर्मा, बेवन जैकब्स, मुजीब उर रहमान, लिजाद विलियम्स और विग्नेश पुथुर

गुजरात टाइटंस (5 खिलाड़ी)

महिपाल लोमरोर, करीम जन्नत, दासुन शनाका, गेराल्ड कोएत्जी, और कुलवंत खेजरोलिया

राजस्थान रॉयल्स (7 खिलाड़ी)

वानिंदु हसरंगा, फजलहक फारूकी, आकाश मधवाल, महेश तीक्षणा, कुमार कार्तिकेय सिंह, अशोक शर्मा और कुणाल राठौड़

लखनऊ सुपर जायंट्स (7 खिलाड़ी)

आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, आकाश दीप, रवि बिश्नोई और शमर जोसेफ

दिल्ली कैपिटल्स (6 खिलाड़ी)

फाफ डु प्लेसिस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, सेदिकुल्लाह अटल, मनवंत कुमार, मोहित शर्मा और दर्शन नालकंडे

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Nov 2025 03:35 PM (IST)
CHENNAI SUPER KINGS KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026 IPL 2026 Retention List
