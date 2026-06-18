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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026BCCI का जबरदस्त मास्टरप्लान, IPL 2027 में होगा बहुत बड़ा बदलाव! रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

BCCI का जबरदस्त मास्टरप्लान, IPL 2027 में होगा बहुत बड़ा बदलाव! रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Big Change Coming to IPL 2027: आईपीएल 2027 में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है. BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने अगले साल को लेकर प्लान पर बड़ा खुलासा किया है.

Reported By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 02:11 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें सीजन में बदलाव पर विचार कर रहा है. आमतौर पर आईपीएल का सीजन मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में शुरू होता है, लेकिन 2027 में इंडियन प्रीमियर लीग कई दिन पहले शुरू हो सकती है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार अगले साल IPL पहले की तुलना में 2 सप्ताह पहले ही शुरू हो सकता है.

पीटीआई के अनुसार BCCI सचिव देवजीत सैकिया का कहना है कि आईपीएल 2027 की शुरुआत 10 मार्च से शुरू हो सकती है और फाइनल 15 मई को खेला जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो इंडियन प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट 2 सप्ताह पहले शिफ्ट कर दिया जाएगा.

देवजीत सैकिया ने कहा, "इस साल आईपीएल की शुरुआत 28 मार्च से हुई और फाइनल 31 मई को खेला गया. एकमात्र विषय, जिसपर हमने चर्चा की है कि टूर्नामेंट के आखिरी दौर, खासतौर पर 15 मई के बाद बारिश और प्री-मॉनसून सीजन आने की संभावना है. दूसरी ओर बहुत ज्यादा गर्मी भी एक पहलू है, जो खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए अनुकूल नहीं होगा."

दो सप्ताह पहले शुरू होगा IPL?

देवजीत सैकिया ने कहा कि गवर्निंग काउंसिल आईपीएल को करीब 2 सप्ताह पहले शिफ्ट करने पर विचार कर रही है. इस बारे में बीसीसीआई के जनरल मैनेजर एबी कुरुविला को जानकारी दे दी गई है कि ऐसे प्लान पर काम किया जाए, जिससे आईपीएल 2027 के शुरू होने की तारीख 10 मार्च और फाइनल 15 मई को करवाया जा सके.

बीसीसीआई सचिव ने कहा कि उन्हें कई खिलाड़ियों और फैंस की ओर से शिकायत मिली है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी इतनी गर्मी में खेलने का आदी नहीं होता है. फिलहाल बीसीसीआई की प्राथमिकता आईपीएल 2027 को 15 मई तक समाप्त करवाने की है.

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नहीं बढ़ेंगे मैच

कुछ समय पहले इंडियन प्रीमियर लीग में मैचों की संख्या बढ़ने की खबरें सामने आई थीं. मगर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने साफ कर दिया है कि फिलहाल आईपीएल में मैचों की संख्या को बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है. अभी आईपीएल के एक सीजन में कुल 74 मैच खेले जाते हैं. सैकिया ने कहा कि खासतौर पर विदेशी खिलाड़ियों को द्विपक्षीय सीरीज खेलनी होती हैं, इसलिए फिलहाल मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 करने पर कोई विचार नहीं हुआ है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 18 Jun 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
BCCI INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2027
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