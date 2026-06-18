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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटOn This Day Cricket: 6,6,6,6,6,6..., वर्ल्ड कप में कपिल देव का वह तूफान; आज भी रोंगटे खड़े कर देता है

On This Day Cricket: 6,6,6,6,6,6..., वर्ल्ड कप में कपिल देव का वह तूफान; आज भी रोंगटे खड़े कर देता है

On This Day Cricket Kapil Dev 175 Runs: आज ही के दिन पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने 1983 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी.

Reported By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 01:17 PM (IST)
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18 जून की तारीख भारतीय क्रिकेट के इतिहास में खास स्थान रखती है. कपिल देव की उस पारी को आज 43 साल पूरे हो चुके हैं, जो आज भी वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी पारी है. इसी दिन पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 175 रनों की पारी खेली थी.

भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड 16 साल तक कपिल देव के नाम रहा था. उनका रिकॉर्ड साल 1999 में सौरव गांगुली ने तोड़ा, जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 183 रन की पारी खेली थी.

कपिल देव ने बनाए 175 रन

1983 वर्ल्ड कप में 18 जून को भारत और जिम्बाब्वे की टक्कर हुई. सुनील गावस्कर, क्रिस श्रीकांत और मोहिंदर अमरनाथ जैसा जबरदस्त टॉप ऑर्डर बुरी तरह ध्वस्त हो चुका था. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई और 17 रन पर पांच विकेट गिर चुके थे.

कपिल देव तब बैटिंग करने आए, जब भारत ने 9 रन पर 4 विकेट खो दिए थे. टीम इंडिया का हाल इतना बुरा था कि एक छोर से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे. कपिल देव के अलावा रोजर बिन्नी, मदन लाल और सैयद किरमानी ही ऐसे बल्लेबाज रहे, जो रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा छू सके.

16 चौके और 6 छक्के

कपिल देव ने उस मैच में 138 गेंद खेलकर 175 रन बनाए. इस ऐतिहासिक पारी में उनके बल्ले से 16 चौके और 6 छक्के निकले. उन दिनों तूफानी बैटिंग वाला दौर नहीं था, लेकिन भारतीय कप्तान ने बाउंड्री से ही शतक जड़ दिया था. टीम इंडिया ने उस मुकाबले में 266 रन बनाए थे, जिनमें 175 रन अकेले कपिल देव ने ही बना दिए थे.

कपिल देव ऐसे पहले बल्लेबाज थे, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप के किसी मैच में 150 से ज्यादा रन बनाए थे. उनके बाद सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीरेंदर सहवाग भी ऐसा कर चुके हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 18 Jun 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
On This Day Cricket History KAPIL DEV 1983 ODI World Cup
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