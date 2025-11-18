IPL 2026 का ऑक्शन अबू धाबी में 16 दिसंबर को होगा, जिसमें अधिकतम 77 खिलाड़ियों पर बोली लग पाएगी. सभी 10 टीमों ने अगले सीजन के लिए 173 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जिसके बाद 77 स्लॉट खाली बचे हैं. आंद्रे रसेल से लेकर ग्लेन मैक्सवेल और डेविड मिलर जैसे दिग्गज टी20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी नीलामी में आ सकते हैं. मगर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जो चाह कर भी आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन (IPL 2026 Auction) में नहीं आ पाएंगे.

BCCI ने बनाया था नया नियम

आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पूर्व BCCI ने ऑक्शन को लेकर कुछ नए नियम बनाए थे. पहला नियम यह था कि किसी विदेशी खिलाड़ी को मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. यदि वह खिलाड़ी नीलामी के लिए नाम रजिस्टर नहीं करवाता है, तो वह अगले सीजन होने वाले ऑक्शन में भाग नहीं ले पाएगा.

दूसरा नियम यह था कि अगर कोई खिलाड़ी ऑक्शन में खरीदे जाने के बाद सीजन शुरू होने से पहले ही अपना नाम वापस ले लेता है. तब उस पर ऑक्शन में भाग लेने और टूर्नामेंट में खेलने से 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.

ये 3 खिलाड़ी नहीं ले पाएंगे ऑक्शन में हिस्सा

बेन स्टोक्स- इस सूची में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स भी हैं. उन्होंने पिछले वर्ष मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था. इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा था कि वो अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हुए इंग्लैंड के लिए करियर को लंबा खींचना चाहते हैं. रजिस्ट्रेशन ना करवाने के कारण बेन स्टोक्स अब मिनी ऑक्शन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे.

हैरी ब्रूक- इंग्लैंड की वनडे और टी20 टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने 2024 में अपनी दादी के निधन की वजह से आईपीएल से नाम वापस ले लिया था. वहीं आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स द्वारा 6.25 करोड़ में खरीदे जाने के बाद उन्होंने इंग्लैंड करियर पर ध्यान देने का हवाला देकर टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था. इस कारण वो भी इस साल नीलामी में नहीं आ पाएंगे.

जेसन रॉय- जेसन रॉय भी इंग्लैंड के तूफानी ओपनिंग बल्लेबाज रहे हैं. उन्होंने निजी कारणों से आईपीएल 2024 से नाम वापस ले लिया था, वहीं 2025 के मेगा ऑक्शन में भी उनका नाम नहीं था. 2025 ऑक्शन में ना होने के कारण वो भी आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में नहीं आ पाएंगे.

