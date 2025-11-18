हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलइस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल

इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी. BCCI के कड़े नियमों के कारण कुछ क्रिकेटर ऑक्शन में चाह कर भी भाग नहीं ले पाएंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Nov 2025 06:11 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 का ऑक्शन अबू धाबी में 16 दिसंबर को होगा, जिसमें अधिकतम 77 खिलाड़ियों पर बोली लग पाएगी. सभी 10 टीमों ने अगले सीजन के लिए 173 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जिसके बाद 77 स्लॉट खाली बचे हैं. आंद्रे रसेल से लेकर ग्लेन मैक्सवेल और डेविड मिलर जैसे दिग्गज टी20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी नीलामी में आ सकते हैं. मगर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जो चाह कर भी आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन (IPL 2026 Auction) में नहीं आ पाएंगे.

BCCI ने बनाया था नया नियम

आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पूर्व BCCI ने ऑक्शन को लेकर कुछ नए नियम बनाए थे. पहला नियम यह था कि किसी विदेशी खिलाड़ी को मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. यदि वह खिलाड़ी नीलामी के लिए नाम रजिस्टर नहीं करवाता है, तो वह अगले सीजन होने वाले ऑक्शन में भाग नहीं ले पाएगा.

दूसरा नियम यह था कि अगर कोई खिलाड़ी ऑक्शन में खरीदे जाने के बाद सीजन शुरू होने से पहले ही अपना नाम वापस ले लेता है. तब उस पर ऑक्शन में भाग लेने और टूर्नामेंट में खेलने से 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.

ये 3 खिलाड़ी नहीं ले पाएंगे ऑक्शन में हिस्सा

बेन स्टोक्स- इस सूची में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स भी हैं. उन्होंने पिछले वर्ष मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था. इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा था कि वो अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हुए इंग्लैंड के लिए करियर को लंबा खींचना चाहते हैं. रजिस्ट्रेशन ना करवाने के कारण बेन स्टोक्स अब मिनी ऑक्शन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे.

हैरी ब्रूक- इंग्लैंड की वनडे और टी20 टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने 2024 में अपनी दादी के निधन की वजह से आईपीएल से नाम वापस ले लिया था. वहीं आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स द्वारा 6.25 करोड़ में खरीदे जाने के बाद उन्होंने इंग्लैंड करियर पर ध्यान देने का हवाला देकर टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था. इस कारण वो भी इस साल नीलामी में नहीं आ पाएंगे.

जेसन रॉय- जेसन रॉय भी इंग्लैंड के तूफानी ओपनिंग बल्लेबाज रहे हैं. उन्होंने निजी कारणों से आईपीएल 2024 से नाम वापस ले लिया था, वहीं 2025 के मेगा ऑक्शन में भी उनका नाम नहीं था. 2025 ऑक्शन में ना होने के कारण वो भी आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में नहीं आ पाएंगे.

यह भी पढ़ें:

शुभमन गिल और कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे दूसरा टेस्ट? जानें गुवाहाटी में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 18 Nov 2025 06:11 PM (IST)
Tags :
Ben Stokes IPL 2026 IPL 2026 Auction IPL Auction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: JDU स्पीकर पद छोड़ने के लिए तैयार! BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
बिहार: JDU स्पीकर पद छोड़ने के लिए तैयार! BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
इंडिया
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टेलीविजन
इस हसीना के संग बॉयफ्रेंड ने की थी घटिया हरकत, एक झटके में बर्बाद हो गया पूरा करियर
बॉयफ्रेंड ने इस हसीना संग की घटिया हरकत, बर्बाद हुआ पूरा करियर
Advertisement

वीडियोज

Sheikh Hasina Death Penalty: दुनिया में ऐसे कितने पीएम हैं जिन्हे मिली फांसी की सजा? | ABPLIVE
महिलाओं को Cash Transfer: कल्याण या कंगाली? | Bihar, Maharashtra से Brazil तक Freebies का सच|
IPO Alert: Gallard Steel IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
e-KYC नहीं किया तो किस्त रुकेगी; PM Kisan की बड़ी update | Step-by-Step Guide | Paisa Live
ETF Premium का सच: Global Funds में आपका पैसा फँस सकता है| GOLD ETF| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार: JDU स्पीकर पद छोड़ने के लिए तैयार! BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
बिहार: JDU स्पीकर पद छोड़ने के लिए तैयार! BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
इंडिया
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टेलीविजन
इस हसीना के संग बॉयफ्रेंड ने की थी घटिया हरकत, एक झटके में बर्बाद हो गया पूरा करियर
बॉयफ्रेंड ने इस हसीना संग की घटिया हरकत, बर्बाद हुआ पूरा करियर
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ट्रेंडिंग
Video: दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था पति! तभी आई पत्नी और कॉलर पकड़ सबसे सामने से ले गई- वीडियो वायरल
दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था पति! तभी आई पत्नी और कॉलर पकड़ सबसे सामने से ले गई
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget