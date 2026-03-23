IPL 2026 का पूरा शेड्यूल कब आएगा? मैचों की संख्या पर भी तस्वीर साफ, सामने आई बड़ी जानकारी

आईपीएल 2026 को लेकर फैंस के मन में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूरे सीजन का शेड्यूल आखिर कब जारी होगा. अब इस पर बड़ी जानकारी सामने आई है. फिलहाल BCCI ने टूर्नामेंट के पहले चरण का कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें 28 मार्च से 12 अप्रैल तक खेले जाने वाले 20 मुकाबले शामिल हैं. बाकी मैचों का इंतजार अभी जारी है और माना जा रहा है कि बोर्ड 26 मार्च तक पूरा शेड्यूल जारी कर सकता है.

पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा तेज थी कि इस बार आईपीएल में मुकाबलों की संख्या बढ़ाकर 80 की जा सकती है. हालांकि क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार अब जो जानकारी सामने आई है, उससे साफ है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है. मौजूदा स्थिति में पहले 20 मैचों का कार्यक्रम सामने आ चुका है और बाकी 54 मुकाबलों का शेड्यूल अभी जारी होना बाकी है.

पूरा शेड्यूल रोकने की वजह क्या थी?

बीसीसीआई ने शुरू में सिर्फ 20 मैचों का कार्यक्रम इसलिए जारी किया था क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे. चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा था, ताकि मैचों की तारीख और वेन्यू को उसी हिसाब से अंतिम रूप दिया जा सके. अब चुनाव कार्यक्रम सामने आ चुका है, इसलिए बाकी मुकाबलों का शेड्यूल भी जल्द आने की उम्मीद है.

तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम ऐसे राज्य हैं, जहां आईपीएल के मुकाबले भी होने हैं. इसलिए वोटिंग वाले दिनों में इन राज्यों में मैच नहीं रखे जाएंगे. जानकारी के मुताबिक 9 अप्रैल को गुवाहाटी, 23 अप्रैल को चेन्नई और 23 व 29 अप्रैल को कोलकाता में मैच नहीं होंगे. चुनाव प्रक्रिया 29 मार्च तक पूरी हो जाएगी, जबकि मतगणना 4 मई को होगी. ऐसे में इन तारीखों को ध्यान में रखकर बोर्ड कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहा है.

RR के होम मैच पर क्या तस्वीर?

राजस्थान रॉयल्स के घरेलू मैचों को लेकर भी उत्सुकता बनी हुई है. टीम इस बार अपने होम मैच दो मैदानों पर खेलेगी. शुरुआती तीन घरेलू मुकाबले गुवाहाटी के ACA स्टेडियम में होंगे. इसके बाद बाकी मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने की संभावना है. हालांकि शेष मुकाबलों का आधिकारिक कार्यक्रम आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी.

यह सवाल भी उठ रहा था कि क्या राजस्थान अपने बाकी चार घरेलू मैच भी गुवाहाटी में खेलेगी या जयपुर लौटेगी. अभी तक संकेत यही हैं की जयपुर मुख्य घरेलू मैदान बना रहेगा, जबकि गुवाहाटी को शुरुआत के लिए सेकेंडरी होम वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा.

28 मार्च से शुरुआत, 31 मई को फाइनल

टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च से होगी और फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा. अब फैंस की नजर 26 मार्च पर टिकी है, जब BCCI बाकी 54 मैचों का शेड्यूल जारी कर सकती है.

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