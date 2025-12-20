हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs SA T20I Head-To-Head: टी20 क्रिकेट में कौन किस पर भारी? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

IND vs SA T20I Head-To-Head: टी20 क्रिकेट में कौन किस पर भारी? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

19 दिसंबर को भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली.इस जीत के साथ भारत ने T20I में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने मजबूत रिकॉर्ड को और भी बेहतर किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 20 Dec 2025 07:55 AM (IST)
IND vs SA Head-To-Head In T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कड़ी टक्कर देखने को मिली है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का रोमांचक अंत 19 दिसंबर को देखने को मिला, जब टीम इंडिया ने पांचवें और आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 30 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली.

इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ सीरीज जीती, बल्कि टी20 इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने मजबूत रिकॉर्ड को भी और बेहतर किया है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 35 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं. इनमें से भारत ने 21 मैच जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका को सिर्फ 13 मुकाबलों में ही जीत मिली है. एक मैच बिना नतीजे के रहा है.

टी20I हेड टू हेड में कौन आगे?

भारत का जीत-हार अनुपात (W/L) 1.615 का रहा है, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय टीम ने इस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. जीत प्रतिशत की बात करें तो भारत ने 61.76 प्रतिशत मैच अपने नाम किए हैं, जबकि साउथ अफ्रीका की जीत का प्रतिशत 38.23 रहा है. यह फर्क साफ बताता है कि टी20 क्रिकेट में भारत का पलड़ा हमेशा से ही भारी रहा है.

कुल मैच - 35

भारत जीता - 21 मुकाबले

साउथ अफ्रीका जीत -  13 मुकाबले

साउथ अफ्रीका को रही है चुनौती

साउथ अफ्रीका ने भले ही कई मौकों पर भारत को कड़ी टक्कर दी हो, लेकिन निर्णायक पलों में टीम इंडिया अक्सर बाजी मारने में सफल रही है. खासकर घरेलू परिस्थितियों में भारत का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. वहीं, साउथ अफ्रीका ने अपनी तेज गेंदबाजी और पावर हिटिंग के दम पर कुछ यादगार जीत जरूर दर्ज की हैं, लेकिन कुल आंकड़ों में वह भारत से हमेशा पीछे ही रही है. 

Published at : 20 Dec 2025 07:55 AM (IST)
Embed widget