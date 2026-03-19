नेट्स में रवींद्र जडेजा पर बुरी तरह 'झपट' पड़े वैभव सूर्यवंशी, छोटा सा वीडियो उड़ा देगा होश

आईपीएल 2026 (IPL 2026) में भारत के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. ट्रेड डील के जरिए जड्डू चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान की टीम में शामिल हुए. टूर्नामेंट के आगामी सीजन से पहले सभी टीमों के खिलाड़ी अभ्यास में जुटे हुए हैं. इसी दौरान नेट्स में रवींद्र जडेजा और वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के बीच झपट देखने को मिली.

दरअसल, राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में जडेजा नेट्स में वैभव को बॉलिंग करते हुए दिखे. जडेजा की पहली गेंद से ही वैभव ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, जिसे देखकर जड्डू भी मुस्कुराने लगे.

वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है कि जडेजा ने बॉलिंग के लिए अपनी साइड बदली, लेकिन वैभव का आक्रामक अंदाज नहीं बदला. जड्डू ने जितनी भी गेंदें फेंकी, सभी पर वैभव ने प्रहार करने की कोशिश की. जडेजा ने एक बार फिर साइड बदलकर ऑफ स्टंप की लाइन पर बॉलिंग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वाइड बॉल फेंक दी. छोटी सी वीडियो में वैभव ने जडेजा की हर को गेंद सीमा रेखा के पार भेजने की कोशिश की.

वैभव ने पहले ही सीजन में किया कमाल

14 साल के वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने पिछले सीजन 1.10 करोड़ रुपये की कीमत में अपने साथ जोड़ा था. पहले ही सीजन में उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया. वैभव ने पिछले सीजन 7 मैच खेले थे, जिनकी 7 पारियों में बैटिंग करते हुए 36 की औसत और 206.55 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला है, जिसमें हाई स्कोर 101 रनों का रहा.

जडेजा की फिर हुई राजस्थान में वापसी

गौरतलब है कि लंबे वक्त तक चेन्नई के लिए खेलने वाले रवींद्र जडेजा की एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स में वापसी हो चुकी है. बताते चलें कि जडेजा ने 2008 में राजस्थान के साथ ही आईपीएल करियर की शुरुआत की थी. अब एक बार फिर वह अपनी पहली फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.

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