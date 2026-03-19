हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026: नेट्स में रवींद्र जडेजा पर बुरी तरह 'झपट' पड़े वैभव सूर्यवंशी, छोटा सा वीडियो उड़ा देगा होश

IPL 2026: नेट्स में रवींद्र जडेजा पर बुरी तरह 'झपट' पड़े वैभव सूर्यवंशी, छोटा सा वीडियो उड़ा देगा होश

Ravindra Jadeja and Vaibhav Sooryavanshi: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी अपनी टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा पर झपटते हुए दिखाई दिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 19 Mar 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 (IPL 2026) में भारत के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. ट्रेड डील के जरिए जड्डू चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान की टीम में शामिल हुए. टूर्नामेंट के आगामी सीजन से पहले सभी टीमों के खिलाड़ी अभ्यास में जुटे हुए हैं. इसी दौरान नेट्स में रवींद्र जडेजा और वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के बीच झपट देखने को मिली. 

दरअसल, राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में जडेजा नेट्स में वैभव को बॉलिंग करते हुए दिखे. जडेजा की पहली गेंद से ही वैभव ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, जिसे देखकर जड्डू भी मुस्कुराने लगे. 

वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है कि जडेजा ने बॉलिंग के लिए अपनी साइड बदली, लेकिन वैभव का आक्रामक अंदाज नहीं बदला. जड्डू ने जितनी भी गेंदें फेंकी, सभी पर वैभव ने प्रहार करने की कोशिश की. जडेजा ने एक बार फिर साइड बदलकर ऑफ स्टंप की लाइन पर बॉलिंग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वाइड बॉल फेंक दी. छोटी सी वीडियो में वैभव ने जडेजा की हर को गेंद सीमा रेखा के पार भेजने की कोशिश की. 

वैभव ने पहले ही सीजन में किया कमाल 

14 साल के वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने पिछले सीजन 1.10 करोड़ रुपये की कीमत में अपने साथ जोड़ा था. पहले ही सीजन में उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया. वैभव ने पिछले सीजन 7 मैच खेले थे, जिनकी 7 पारियों में बैटिंग करते हुए 36 की औसत और 206.55 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला है, जिसमें हाई स्कोर 101 रनों का रहा. 

जडेजा की फिर हुई राजस्थान में वापसी

गौरतलब है कि लंबे वक्त तक चेन्नई के लिए खेलने वाले रवींद्र जडेजा की एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स में वापसी हो चुकी है. बताते चलें कि जडेजा ने 2008 में राजस्थान के साथ ही आईपीएल करियर की शुरुआत की थी. अब एक बार फिर वह अपनी पहली फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. 

 

यह भी पढ़ें: राजस्थान रॉयल्स टीम में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, IPL 2026 से पहले कप्तान रियान पराग ने दिया अपडेट

Published at : 19 Mar 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja Rajasthan Royals IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026: नेट्स में रवींद्र जडेजा पर बुरी तरह 'झपट' पड़े वैभव सूर्यवंशी, छोटा सा वीडियो उड़ा देगा होश
नेट्स में रवींद्र जडेजा पर बुरी तरह 'झपट' पड़े वैभव सूर्यवंशी, छोटा सा वीडियो उड़ा देगा होश
आईपीएल 2026
IPL में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IPL में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
आईपीएल 2026
राजस्थान रॉयल्स टीम में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, IPL 2026 से पहले कप्तान रियान पराग ने दिया अपडेट
राजस्थान रॉयल्स में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, IPL 2026 से पहले कप्तान रियान पराग ने दिया अपडेट
आईपीएल 2026
IPL 2026 से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स में बड़ा बदलाव, इस दिग्गज को टीम में किया शामिल
IPL 2026 से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स में बड़ा बदलाव, इस दिग्गज को टीम में किया शामिल
Advertisement

वीडियोज

दमदार एक्शन, इंटेंस एक्टिंग और शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ ‘Dhurandhar: The Revenge’
Dhurandhar: The Revenge: एजेंडा या एंटरटेनमेंट? क्यों लगेगी कुछ लोगों को मिर्ची?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
इस राज्य में बदल जाएगी सरकार? विपक्ष को तगड़ी बढ़त, आ गया चौंकाने वाला सर्वे, CM की उड़ जाएगी नींद
इस राज्य में बदल जाएगी सरकार? विपक्ष को तगड़ी बढ़त, आ गया चौंकाने वाला सर्वे, CM की उड़ जाएगी नींद
बिहार
नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा तो महागठबंधन के इस विधायक को BJP पर हुआ 'भरोसा', कहा- 'दरवाजा…'
नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा तो महागठबंधन के इस विधायक को BJP पर हुआ 'भरोसा', कहा- 'दरवाजा…'
साउथ सिनेमा
Thaai Kizhavi BO Day 21: साउथ की वो फिल्म जिसका धुरंधर 2 भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आज भी हो रही है अच्छी कमाई
साउथ की वो फिल्म जिसका धुरंधर 2 भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आज भी हो रही है अच्छी कमाई
विश्व
LPG Gas Production: LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
आईपीएल 2026
IPL 2026 से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स में बड़ा बदलाव, इस दिग्गज को टीम में किया शामिल
IPL 2026 से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स में बड़ा बदलाव, इस दिग्गज को टीम में किया शामिल
विश्व
US-Israel-Iran War Live: 'LPG की सप्लाई सामान्य, कमर्शियल वाले PNG पर हों शिफ्ट', तेल संकट पर भारत सरकार ने क्या बताया?
LIVE: 'LPG की सप्लाई सामान्य, कमर्शियल वाले PNG पर हों शिफ्ट', तेल संकट पर भारत सरकार ने क्या बताया?
हेल्थ
Navratri Fasting Diet: नवरात्रि का व्रत रख रही हैं तो ऐसी रखें डाइट, प्रोटीन का इनटेक बार-बार नहीं लगने देगा भूख
नवरात्रि का व्रत रख रही हैं तो ऐसी रखें डाइट, प्रोटीन का इनटेक बार-बार नहीं लगने देगा भूख
शिक्षा
उपभोक्ता फोरम में कैसे मिलती है नौकरी, यहां कम से कम कितनी होती है सैलरी?
उपभोक्ता फोरम में कैसे मिलती है नौकरी, यहां कम से कम कितनी होती है सैलरी?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Embed widget