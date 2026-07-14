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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND Vs ENG: टीम इंडिया को रहना होगा सावधान! आज पहले वनडे में इन खिलाड़ियों को उतार रहा इंग्लैंड, प्लेइंग 11 देखकर चौंक पड़ेंगे

IND Vs ENG: टीम इंडिया को रहना होगा सावधान! आज पहले वनडे में इन खिलाड़ियों को उतार रहा इंग्लैंड, प्लेइंग 11 देखकर चौंक पड़ेंगे

इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम के अहम खिलाड़ी बटलर ने 21 फरवरी 2012 को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. वह अब तक 11 शतक और 29 अर्धशतकों के साथ 5,515 रन बना चुके हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 14 Jul 2026 06:45 AM (IST)
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भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में मंगलवार को वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाना है, जिससे पहले इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी है. बैटिंग ऑलराउंडर जैकब बेथेल, बेन डकेट के साथ ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं.

यह मैच विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर के लिए एक खास व्यक्तिगत उपलब्धि भी होगी, जो अपना 200वां वनडे मैच खेलेंगे. इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम के अहम खिलाड़ी बटलर ने 21 फरवरी 2012 को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. वह अब तक 11 शतक और 29 अर्धशतकों के साथ 5,515 रन बना चुके हैं.

युवा खिलाड़ी बेथेल ने अब तक 21 वनडे मैच खेले हैं, उन्हें ओपनिंग के लिए प्रमोट करने का फैसला यह दिखाता है कि इंग्लैंड डकेट के लिए एक मजबूत ओपनिंग पार्टनर की तलाश में है.

दिलचस्प बात यह है कि बेथेल हाल के समय में डकेट के पांचवें ओपनिंग पार्टनर बनने जा रहे हैं. उनसे पहले फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ, जैक क्रॉली और रेहान अहमद ने यह भूमिका निभाई है. हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम ने भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप को रोकने के लिए स्पिन-हैवी बॉलिंग कॉम्बिनेशन चुना है, जिसमें विल जैक्स, लियाम डॉसन और आदिल राशिद शामिल हैं.

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इंग्लैंड की टीम को भारतीय कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ खास रणनीति के साथ उतरना होगा.

जोफ्रा आर्चर नवंबर के बाद पहली बार इंग्लैंड की वनडे टीम में लौटे हैं, जिन्होंने हाल ही में 4-0 से वनडे सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई थी. वह जोश टोंग के साथ तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे. गस एटकिंसन को इस प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल सका है. एजबेस्टन में सीरीज के पहले मैच के बाद, भारत और इंग्लैंड की टीमें 16 जुलाई को कार्डिफ और 19 जुलाई को लॉर्ड्स में शेष वनडे मैच खेलेंगी.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग और आदिल राशिद.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पत्रकारिता के पेशे में लगभग पांच सालों से हैं. वो एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं. इससे पहले वो न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 24 में काम कर चुके हैं. उन्हें साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लिखना बेहद पसंद है. किताबों में बेहद रुचि रखते हैं और खाली वक्त में खूब किताबें पढ़ते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 06:45 AM (IST)
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