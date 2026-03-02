कप्तान और कोच की शाबाशी से लेकर पत्नी को कॉल तक, संजू सैमसन के 5 गोल्डन मोमेंट्स

1 मार्च 2026 की रात भारतीय क्रिकेट के लिए सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक इमोशनल कमबैक स्टोरी बनकर सामने आई. संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 97 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया, लेकिन इस मैच के बाद चर्चा सिर्फ उनके शॉट्स की नहीं, बल्कि उन लम्हों की रही जो कैमरे में कैद हो गए.

इस अंदाज में मनाया जश्न

मैच का आखिरी छक्का लगाते ही जहां बाकी खिलाड़ी जोश में जश्न मना रहे थे, वहीं संजू का अंदाज बिल्कुल अलग था. उन्होंने पहले अपने बल्ले को चूमा और फिर आसमान की तरफ देखकर आंखें बंद कर लीं. यह पल उनके लंबे इंतजार, मेहनत और आलोचनाओं के जवाब जैसा था. पिछले कई सालों में संजू को टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और कई बार उन्हें बाहर भी बैठना पड़ा था.

गंभीर का गले लगाना बना खास पल

मैदान से बाहर आते वक्त टीम के हेड कोच गौतम गंभीर बाउंड्री लाइन पर उनका इंतजार कर रहे थे. जैसे ही संजू उनके पास पहुंचे, गंभीर ने उन्हें गले लगाया और पीठ थपथपाई. यह नजारा दिखा रहा था कि टीम मैनेजमेंट को उनके प्रदर्शन पर कितना भरोसा था.

पत्नी को किया वीडियो कॉल

मैच जीतने के बाद भारतीय टीम के डगआउट में सेलीब्रेशन का माहौल था. उस समय संजू सबसे अलग आकर अपनी पत्नी चारुलता से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे. यह वही समय था जब उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी. मुश्किल दौर में परिवार का साथ कितना जरूरी होता है, यह पल उसी का उदाहरण था.

कप्तान ने भी की तारीफ

कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मैच के बाद संजू की पारी से बेहद खुश नजर आए. मैदान से बाहर आते वक्त कप्तान ने उनको सरहाते हुए अपनी कैप उतारी और सिर झुकाकर उनका इस्तकबाल किया. उन्होंने कहा कि दबाव में इस तरह की पारी खेलना टीम के लिए बेहद अहम था.

दर्शको ने भी किया उनका स्वागत

संजू सैमसन की इस शानदार पारी के बाद ईडन गार्डन्स में मौजूद हजारों दर्शकों ने भी खड़े होकर उनका स्वागत किया. वही खिलाड़ी जिसे कभी सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, आज टीम इंडिया के लिए बड़ा मैच विनर बनकर उभरा.

अब नजरें सेमीफाइनल पर

अब टीम इंडिया की नजरें 5 मार्च को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले पर हैं. संजू सैमसन की यह पारी न सिर्फ टीम को जीत दिलाने में काम आई, बल्कि उन्होंने खुद को एक भरोसेमंद मैच विनर के रूप में भी साबित कर दिया है.