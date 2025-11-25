IND vs PAK Record: भारत बनाम पाकिस्तान, दुनिया की सबसे रोमांचक क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता. इस हाई-वोल्टेज भिड़ंत में कई दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाज ऐसे भी रहे, जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. इन बल्लेबाजों ने ना सिर्फ रन बनाए, बल्कि भारत-पाक मुकाबलों में क्लास भी दिखाई. आइए जानते हैं, टेस्ट, ODI और T20I मिलाकर भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप पाकिस्तानी बल्लेबाज कौन हैं.

जावेद मियांदाद - 3403 रन (1978-1996)

जावेद मियांदाद भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं. 63 मैचों की 73 पारियों में उन्होंने 3403 रन ठोक डाले. उनकी औसत 60.76 साबित करती है कि वह भारत के खिलाफ कितने खतरनाक साबित होते थे. मियांदाद की नाबाद 280 की पारी आज भी याद की जाती है. 20 अर्धशतक और 8 शतक के साथ वह भारत–पाकिस्तान मुकाबलों के ‘सबसे स्थिर’ बल्लेबाज थे.

इंजमाम उल हक - 3236 रन (1992-2006)

दूसरे नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के स्टाइलिश बल्लेबाज इंजमाम. भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेहद दमदार है, 77 मैचों में 3236 रन. उनकी स्ट्राइक रेट 73.42 और औसत 45.57 बताती है कि उन्होंने हर परिस्थिति में टीम को संतुलन प्रदान किया है. 184 रन की उनकी पारी कई आज भी याद की जाती है.

मोहम्मद यूसुफ – 2677 रन (1999-2009)

मोहम्मद यूसुफ क्लास और टाइमिंग का दूसरा नाम हैं. भारत के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी काफी शानदार और प्रभावी रहती थी. उन्होंने 59 मैचों में 2677 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं. भारत की मजबूत गेंदबाजी के खिलाफ उनका औसत 43.17 उन्हें खास बनाता है.

यूनिस खान – 2598 रन (2000-2015)

यूनिस खान बड़े मैचों के खिलाड़ी थे. भारत के खिलाफ 8 शतक का रिकॉर्ड अपने आप में उनकी क्षमता बताता है. 48 मैचों में उन्होंने 2598 रन बनाए और 267 की बेहतरीन पारी खेली. उनका औसत करीब 52 रहा, जो दर्शाता है कि दबाव में भी वह हमेशा भरोसेमंद रहे हैं.

सलीम मलिक – 2380 रन (1982-1999)

सलीम मलिक पुराने दौर के बेहद शालीन बल्लेबाज माने जाते हैं. भारत के खिलाफ उनके नाम 2380 रन दर्ज हैं. 5 शतक और 10 अर्धशतक के साथ उन्होंने कई बार पाकिस्तान को मुश्किल स्थितियों से बाहर निकाला है.