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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन हैं जय मूदरा ? वैभव सूर्यवंशी के साथ 29 साल का ये खिलाड़ी भी कर सकता है इंटरनेशनल डेब्यू

कौन हैं जय मूदरा ? वैभव सूर्यवंशी के साथ 29 साल का ये खिलाड़ी भी कर सकता है इंटरनेशनल डेब्यू

भारत और आयरलैंड के बीच का मैच काफी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है. इस मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के अलावा भी एक क्रिकेटर डेब्यू कर सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 26 Jun 2026 11:04 AM (IST)
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भारत और आयरलैंड के बीच का मैच काफी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के बारे में चर्चा है कि वो भारतीय टीम में डेब्यू करने वाले हैं. वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम में राजस्थान के 29 वर्षीय जय मूदरा भी इस इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करने वाले हैं. बता दें कि जय मूदरा 2012 में स्टूडेंट वीजा पर अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए आयरलैंड गए थे.  अब उनके पास अपनी जन्मभूमि भारत के खिलाफ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण करने का सुनहरा मौका है.

ऑलराउंडर जय मूदरा अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. उनका जन्म राजस्थान के जयपुर के पास टोंक में हुआ था. उनके लिए अपने जन्म भूमि से क्रिकेट की शुरुआत करके इंटरनेशनल तक पहुंचना बिलकुल भी आसान नहीं था. जय खेल के साथ-साथ अपनी पढ़ाई को लेकर भी हमेशा से सीरियस रहे हैं. ऐसे में जब उन्होंने फैसला किया कि उन्हें मास्टर्स करना है, तब उनको क्रिकेट छोड़ना पड़ा और पढ़ाई के कारण देखते ही देखते उनकी क्रिकेट के तरफ से ध्यान पूरी तरह पीछे छूटता चला  गया. साल 2019 में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक ऐसी परिस्थिति में पड़ गए, जहां उन्हें अपने करियर का फैसला करना था. उन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी में फंसने के बजाय क्रिकेट को एक आखिरी मौका देने का सोचा.

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जय मूदरा के लिए आयरलैंड की राष्ट्रीय टीम में सेलेक्शन होना किसी सपने के पूरे होने जैसा ही था. उन्होंने जब आयरलैंड के नेशनल स्क्वॉड में चुने जाने की खबर सुनी, तब वे काफी ज्यादा भावुक हो चुके थे. जैसे ही उन्हें स्क्वॉड में जगह मिली उन्होंने उसी पल स्वीकार किया कि एक समय ऐसा था जब उन्हें लगा था कि उनका क्रिकेट करियर पूरी तरह खत्म हो चुका है. मैच के एक दिन पहले प्रैक्टिस के बाद मूदरा ने कहा, ‘ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना हमेशा से एक सपना था. मैं इस मौके के लिए क्रिकेट आयरलैंड का बेहद आभारी हूं. मैं अपने लिए लक्ष्य तय करता हूं, लेकिन भविष्य को लेकर तनाव नहीं लेता. मैं इस पल का पूरा लुत्फ उठाना चाहता हूं.’ बता दें कि अगर उन्हें डेब्यू का मौका मिलता है, तो वह आयरलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले दूसरे भारतीय मूल के पुरुष खिलाड़ी बन जाएंगे. लेकिन उनसे पहले भी पंजाब के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं. उनका नाम सिमी सिंह है वह आयरलैंड के लिए 35 वनडे और 53 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं.

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Published at : 26 Jun 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Ireland T20 International Vaibhav Suryavanshi Jai Moondra
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