आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका दिया है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों को भारत से बाहर कराने की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी. आईसीसी की ताजा सुरक्षा समीक्षा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत में बांग्लादेशी टीम को किसी तरह का कोई गंभीर खतरा नहीं है. ऐसे में अब बांग्लादेश को मजबूरी में भारत में ही अपने सभी निर्धारित मुकाबले खेलने होंगे.

भारत में क्यों नहीं खेलना चाहता बांग्लादेश?

दरअसल, बांग्लादेश की यह मांग उस समय सामने आई थी, जब देश के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल ने दावा किया था कि भारत में कुछ खिलाड़ियों, खासकर मुस्तफिजुर रहमान की सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है. उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर मुस्तफिजुर को टीम में शामिल किया जाता है, तो सुरक्षा जोखिम और बढ़ सकता है. इन बयानों के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से अपने मैचों का वेन्यू बदलने की मांग कर दी थी.

ICC सुरक्षा रिपोर्ट में क्या निकला ?

हालांकि, आईसीसी की स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई जांच में इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है. पीटीआई से बात करते हुए आईसीसी से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि रिपोर्ट में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं मिला, जिसके आधार पर बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएं. रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत में सुरक्षा स्तर ‘कम से मध्यम’ श्रेणी में है. ये स्तर किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए आम माना जाता है. सूत्र ने यह भी स्पष्ट किया कि आईसीसी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है. इससे पहले भी भारत में कई बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट सफलतापूर्वक और सुरक्षित तरीके से आयोजित किए जा चुके हैं.

शेड्यूल बदलने के आसार क्यों बेहद कम

वहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब तक यह स्वीकार नहीं किया है कि आईसीसी ने उनकी मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है. बीसीबी का कहना है कि उन्होंने टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुरोध किया था और वे अभी भी आईसीसी के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि कुछ रिपोर्टस से मिल रही जानकारी के मुताबिक, मौजूदा शेड्यूल में किसी तरह के बदलाव की संभावना बेहद कम है.

मुस्तफिजुर विवाद से बढ़ा तनाव

गौरतलब है कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज किए जाने के बाद यह पूरा विवाद और गहरा गया था. इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने नाराजगी जताते हुए देश में आईपीएल के प्रसारण पर भी रोक लगा दी थी. अब आईसीसी के रुख के बाद साफ हो गया है कि बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप के अपने सभी लीग मुकाबले भारत में ही खेलने होंगे, चाहे वह इसके लिए तैयार हो या नहीं.