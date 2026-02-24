हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्रिकेट का खेल शर्मसार, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बड़े अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप, जानें पूरा मामला

क्रिकेट का खेल शर्मसार, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बड़े अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप, जानें पूरा मामला

Italy Cricket News: इटली क्रिकेट एक बड़े विवाद के कारण चर्चा में आ गया है. एक उच्च अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Feb 2026 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

इटली की क्रिकेट टीम कुछ दिन पहले तक भारत में ठहरी हुई थी, जहां वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच खेली. इटली सुपर-8 में जगह नहीं बना पाया, नेपाल को 10 विकेट से हराकर एक यादगार जीत दर्ज जरूर की. उसके कुछ दिन बाद ही यह देश विवादों में घिर गया है, क्योंकि इटली क्रिकेट संघ के एक बड़े अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं. इस अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है.

स्काई स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां जिस अधिकारी की बात हो रही है, उस पर इटली की महिला क्रिकेट टीम की एक सदस्य को अनुचित तरीके से छूने के आरोप हैं. इस मामले में पुलिस ने पिछले साल शिकायत दर्ज की थी.

इटली क्रिकेट टीम बहुत मेहनत करने के बाद इतिहास में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर पाई थी. यह वाकई उसके लिए गौरव का क्षण रहा, लेकिन कुछ दिन बाद ही ऐसे आरोपों का सामने आना कभी नया मिटने वाले धब्बे की तरह है. इस पूरे मामले पर इटली क्रिकेट संघ का कहना है कि वह कानूनी प्रक्रिया में अपना पूरा सहयोग देगा.

वर्ल्ड कप इतिहास में पहली जीत

इटली टी20 क्रिकेट में दुनिया की 26वें नंबर की टीम है और उसने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया था. इटली को वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नेपाल के साथ ग्रुप C में रखा गया था. उसे स्कॉटलैंड के खिलाफ 73 रनों की हार झेलनी पड़ी. मगर उसने एक बार के लिए इंग्लैंड टीम के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन अंत में 24 रनों की हार झेलनी पड़ी, वहीं वेस्टइंडीज ने भी इटली को 42 रनों से धो डाला.

इटली ने एक अच्छी याद के साथ टी20 वर्ल्ड 2026 से विदा लिया था. इटली की वर्ल्ड कप में एकमात्र जीत नेपाल के खिलाफ आई. उसने नेपाल के खिलाफ 124 रनों का लक्ष्य बिना विकेट खोए हासिल कर लिया था.

यह भी पढ़ें:

फिर नहीं चला पाकिस्तान के सैम अयूब का बल्ला, विकेट गिरा तो बाल नोचने लगा PAK फैन; वीडियो वायरल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 24 Feb 2026 10:47 PM (IST)
Tags :
Italy Cricket Team Italy Cricket Federation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
क्रिकेट का खेल शर्मसार, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बड़े अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप, जानें पूरा मामला
क्रिकेट का खेल शर्मसार, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बड़े अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप
क्रिकेट
सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम ओवर में मिली जीत; शाहीन अफरीदी पर भारी पड़े हैरी ब्रूक
सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम ओवर में मिली जीत
क्रिकेट
शिखर धवन को मिला कोर्ट का साथ, एक्स वाइफ को लौटानी पड़ेगी करोड़ों की रकम; जानें पूरा मामला
शिखर धवन को मिला कोर्ट का साथ, एक्स वाइफ को लौटानी पड़ेगी करोड़ों की रकम; जानें पूरा मामला
क्रिकेट
शाहीन अफरीदी ने अकेले तहस-नहस कर दिया इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर, इतिहास रच बनाया नया रिकॉर्ड
शाहीन अफरीदी ने अकेले तहस-नहस कर दिया इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर, इतिहास रच बनाया नया रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Uday Bhanu Arrest:उदय भानु की गिरफ्तारी पर संग्राम, Rahul Gandhi बोले 'मेरे बब्बर शेर' | Congress
IT Stocks में भूचाल: Dot-Com Crash 2.0 या AI Revolution का Buying Opportunity? | Paisa Live
₹20,000 Crore Push: Airtel का Financial Inclusion Mission | Paisa Live
IPO Alert: PNGS Reva Diamond Jewellery IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
'The Art of Sarah': एक murder mystery जिसने खोले branded दुनिया का राज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
PAK vs ENG: अंतिम 18 गेंद में 24 रन और 4 विकेट, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दिया 165 का लक्ष्य; शुरुआत और अंत दोनों रहा बुरा
अंतिम 18 गेंद में 24 रन और 4 विकेट, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दिया 165 का लक्ष्य; शुरुआत और अंत दोनों रहा बुरा
विश्व
ईरान पर दबाव बनाने के बीच बढ़ी अमेरिकी सैनिकों की मुश्किलें! 8 महीने से समुद्र में फंसे 5,000 नौसैनिक, जहाज पर रहना दूभर
ईरान पर दबाव बनाने के बीच बढ़ी अमेरिकी सैनिकों की मुश्किलें! 8 महीने से समुद्र में फंसे 5,000 नौसैनिक, जहाज पर रहना दूभर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम', शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी बाबा
'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम', शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी बाबा
टेलीविजन
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
विश्व
मिडिल ईस्ट में ट्रंप के साथ हो जाएगा खेल! ईरान को क्रूज मिसाइल देगा चीन, जानें कितनी खतरनाक?
मिडिल ईस्ट में ट्रंप के साथ हो जाएगा खेल! ईरान को क्रूज मिसाइल देगा चीन, जानें कितनी खतरनाक?
इंडिया
भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान पैरों में लगी थी गोली, मिल गया अपडेट
भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान लगी थी गोली
ट्रेंडिंग
Video: जंगल में अकेली लड़की पर आदमखोर दरिंदे ने किया हमला, वीडियो देख दहल जाएगा दिल
जंगल में अकेली लड़की पर आदमखोर दरिंदे ने किया हमला, वीडियो देख दहल जाएगा दिल
हेल्थ
HPV Vaccination: सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम, 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में लगेगी HPV वैक्सीन
सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम, 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में लगेगी HPV वैक्सीन
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget