आयुर्वेद से खेल की उड़ान: पतंजलि ने कैसे मजबूत किया भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम?
पतंजलि का दावा है कि उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर उनकी सफलता में योगदान दिया है. आयुर्वेदिक उत्पादों से खिलाड़ियों की फिटनेस और रिकवरी में मदद मिली है.
पतंजलि का दावा है कि योग गुरु बाबा रामदेव की अगुवाई में बनी आयुर्वेदिक कंपनी न सिर्फ प्राकृतिक उत्पादों के लिए जानी जाती है, बल्कि भारतीय एथलीट्स और टीमों की सफलता में भी इसका बड़ा हाथ है. पतंजलि ने वित्तीय मदद, तकनीकी सहायता और प्राकृतिक पोषण के जरिए खिलाड़ियों को नई ताकत दी है. आज जब भारत ओलंपिक और एशियाई खेलों में मेडल की होड़ में आगे बढ़ रहा है तो पतंजलि का योगदान अनदेखा नहीं रह सकता.
पतंजलि ने बताया, ''कंपनी ने नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भारतीय टीमों का प्रायोजन किया है, जिससे युवा खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन और मार्गदर्शन मिला. पतंजलि की सबसे बड़ी ताकत उसके आयुर्वेदिक उत्पाद हैं, जो एथलीट्स की फिटनेस और रिकवरी को बढ़ावा देते हैं. इन प्राकृतिक सामग्रियों से बने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स ऊर्जा, स्टेमिना और मसल स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं. इससे खिलाड़ी चोटों से जल्दी उबरते हैं और थकान से दूर रहते हैं.''
कंपनी ने हॉकी टीम को आर्थिक सहायता दी- पतंजलि
पतंजलि ने कहा, ''उदाहरण के तौर पर भारतीय हॉकी टीम के साथ पतंजलि की पार्टनरशिप को लीजिए. कंपनी ने टीम को आर्थिक सहायता दी और आयुर्वेदिक उत्पाद उपलब्ध कराए, जिससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ. यह साझेदारी न सिर्फ राष्ट्रीय गौरव बढ़ाती है, बल्कि हॉकी को नई जान फूंकती है. इसी तरह कुश्ती इवेंट्स का प्रायोजन करके पतंजलि ने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया है, जहां युवा पहलवान स्वदेशी ऊर्जा से वैश्विक पटल पर चमक रहे हैं.''
पतंजलि का दावा है, ''कंपनी ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी योगदान दिया है. उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) का टाइटल स्पॉन्सर बनकर कंपनी ने क्रिकेट के क्षेत्रीय विकास को गति दी. इससे स्थानीय टैलेंट को मौका मिला और भविष्य के सितारे उभरे. इसके अलावा, कंपनी युवा खेलप्रेमियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्रैक्टिस सेशन्स आयोजित करती है. ये पहलें ग्रामीण इलाकों तक पहुंचती हैं, जहां संसाधनों की कमी से बच्चे खेल छोड़ देते थे. पतंजलि का फोकस स्वदेशी मूल्यों पर है, जो 'मेक इन इंडिया' को मजबूत करता है. कंपनी ने स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में निवेश करके पूरे इकोसिस्टम को नई दिशा दी है.''
भारतीय एथलीट्स ने किया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन- पतंजलि
पतंजलि ने कहा, ''हाल के सालों में भारतीय एथलीट्स ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया. चाहे वह हॉकी में ओलंपिक क्वालिफिकेशन हो या कुश्ती में वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, पतंजलि की मदद ने खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक ताकत दी. विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल आधुनिक डोपिंग के जोखिमों से बचाता है, जो लंबे समय तक फायदा देता है. पतंजलि न सिर्फ प्रायोजक है, बल्कि एक पार्टनर की तरह काम करता है, जो एथलीट्स की पूरी जर्नी में साथ खड़ा रहता है.''
