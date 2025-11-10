हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHong Kong Sixes 2025: पाकिस्तान ने उड़ाया हार्दिक पंड्या का मजाक! सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल, जानिए पूरा मामला

Hong Kong Sixes 2025: पाकिस्तान ने उड़ाया हार्दिक पंड्या का मजाक! सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल, जानिए पूरा मामला

ट्रॉफी जीतने के बाद भी पाकिस्तानियों ने कर दी हरकत! हांगकांग सिक्सेस जीतकर मोहम्मद शहजाद ने हार्दिक पंड्या की नकल में पोज किया. उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 10 Nov 2025 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

Hong Kong Sixes 2025: हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2025 में पाकिस्तान ने आखिरकार 14 साल बाद अपनी बादशाहत दोबारा कायम की. वहीं फाइनल जीतने से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्या किया. अब्बास अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान ने छठी बार यह खिताब जीता. जीत के बाद टीम के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद ने हार्दिक पांड्या की कॉपी करते हुए एक पोस्ट किया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

शहजाद ने उड़ाया हार्दिक का मजाक

हांगकांग सिक्सेस जीतने के बाद मोहम्मद शहजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह ट्रॉफी के साथ हार्दिक पंड्या जैसी कंधे उचकाने वाली पोज देते नजर आए. उन्होंने कैप्शन लिखा, “हांगकांग सिक्सेस का मजेदार अंत, हमेशा की तरह.” यह पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गया.  

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Muhammad Shahzad (@mshahzad.official)

पाकिस्तान की रिकॉर्ड जीत

इस विवाद के बीच यह बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान का प्रदर्शन टूर्नामेंट में शानदार रहा. ग्रुप स्टेज में भारत से हारने के बाद टीम ने बेहतरीन वापसी की. क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात दी और फाइनल में डेब्यू टीम कुवैत को 43 रनों से शिकस्त दी.

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 3 विकेट पर 135 रन बनाए. कप्तान अब्बास अफरीदी ने 13 गेंदों में 52 रन ठोके, जबकि अब्दुल समद ने 42 रन की धमाकेदार पारी खेली. जवाब में कुवैत की टीम शुरुआत में खतरनाक दिखी. अदनान इदरीस ने पहले ओवर में पांच छक्के जड़ दिए. उसके बाद जैसे ही वह आउट हुए, टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 92 रन पर ढेर हो गई.

14 साल बाद फिर बादशाहत

इस जीत के साथ पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस का खिताब रिकॉर्ड छठी बार अपने नाम किया. इससे पहले वह 1992, 1997, 2001, 2002 और 2011 में यह टूर्नामेंट जीत चुका था. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को पीछे छोड़कर सबसे सफल टीम का खिताब हासिल किया. 

Published at : 10 Nov 2025 07:56 AM (IST)
Tags :
HARDIK PANDYA PAKISTAN CRICKET TEAM Hong Kong Sixes 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अब मिट्टी में मिलेंगी दुश्मन की मिसाइलें! अमेरिका बना रहा वो ‘स्पेस कवच’ जिससे S-400 भी हो जाएगा बेअसर!
अब मिट्टी में मिलेंगी दुश्मन की मिसाइलें! अमेरिका बना रहा वो ‘स्पेस कवच’ जिससे S-400 भी हो जाएगा बेअसर!
इंडिया
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
दिल्ली NCR
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
इंडिया
Bengaluru Central Jail: जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
Advertisement

वीडियोज

पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब मिट्टी में मिलेंगी दुश्मन की मिसाइलें! अमेरिका बना रहा वो ‘स्पेस कवच’ जिससे S-400 भी हो जाएगा बेअसर!
अब मिट्टी में मिलेंगी दुश्मन की मिसाइलें! अमेरिका बना रहा वो ‘स्पेस कवच’ जिससे S-400 भी हो जाएगा बेअसर!
इंडिया
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
दिल्ली NCR
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
इंडिया
Bengaluru Central Jail: जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
बॉलीवुड
Sunday Box Office Collection: 'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे किस फिल्म ने कितना कमाया
'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
ट्रेंडिंग
मौत का इंजेक्शन! रात में काम न करना पड़े इसलिए मरीजों को देता था जानलेवा दवाएं, जर्मनी के नर्स को हुई उम्रकैद की सजा
मौत का इंजेक्शन! रात में काम न करना पड़े इसलिए मरीजों को देता था जानलेवा दवाएं, जर्मनी के नर्स को हुई उम्रकैद की सजा
नौकरी
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget