Hong Kong Sixes 2025: हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2025 में पाकिस्तान ने आखिरकार 14 साल बाद अपनी बादशाहत दोबारा कायम की. वहीं फाइनल जीतने से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्या किया. अब्बास अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान ने छठी बार यह खिताब जीता. जीत के बाद टीम के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद ने हार्दिक पांड्या की कॉपी करते हुए एक पोस्ट किया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

शहजाद ने उड़ाया हार्दिक का मजाक

हांगकांग सिक्सेस जीतने के बाद मोहम्मद शहजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह ट्रॉफी के साथ हार्दिक पंड्या जैसी कंधे उचकाने वाली पोज देते नजर आए. उन्होंने कैप्शन लिखा, “हांगकांग सिक्सेस का मजेदार अंत, हमेशा की तरह.” यह पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गया.

पाकिस्तान की रिकॉर्ड जीत

इस विवाद के बीच यह बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान का प्रदर्शन टूर्नामेंट में शानदार रहा. ग्रुप स्टेज में भारत से हारने के बाद टीम ने बेहतरीन वापसी की. क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात दी और फाइनल में डेब्यू टीम कुवैत को 43 रनों से शिकस्त दी.

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 3 विकेट पर 135 रन बनाए. कप्तान अब्बास अफरीदी ने 13 गेंदों में 52 रन ठोके, जबकि अब्दुल समद ने 42 रन की धमाकेदार पारी खेली. जवाब में कुवैत की टीम शुरुआत में खतरनाक दिखी. अदनान इदरीस ने पहले ओवर में पांच छक्के जड़ दिए. उसके बाद जैसे ही वह आउट हुए, टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 92 रन पर ढेर हो गई.

14 साल बाद फिर बादशाहत

इस जीत के साथ पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस का खिताब रिकॉर्ड छठी बार अपने नाम किया. इससे पहले वह 1992, 1997, 2001, 2002 और 2011 में यह टूर्नामेंट जीत चुका था. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को पीछे छोड़कर सबसे सफल टीम का खिताब हासिल किया.