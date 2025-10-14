सुल्तान जोहर कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच 3-3 से ड्रॉ पर छूटा है. एक समय तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने 2-0 की बढ़त कायम कर ली थी, लेकिन अंतिम 20 मिनट के खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल दागे. आखिरी 5 मिनट में पाकिस्तान ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके मैच को ड्रॉ करवाया.

यह जोहर कप में दोनों टीमों का तीसरा-तीसरा मैच रहा. चौथे मिनट में ही भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन गोल नहीं हो पाया. उससे अगले ही मिनट में पाकिस्तान को पेनल्टी स्ट्रोक मिला. पाक खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और 1-0 से बढ़त हासिल कर ली. उसके बाद पहला क्वार्टर गोल रहित रहा. दूसरे क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ी इमोल इक्का को येलो कार्ड मिला, जिसके कारण वो कुछ देर मैदान से बाहर बैठे रहे. इसके बावजूद पाकिस्तान दूसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं कर पाया.

तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान के सुफियान खान ने पाकिस्तान को 2-0 से बढ़त दिलाई. अभी कुछ ही देर हुई थी, तभी अराईजीत सिंह हुंदल ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में तब्दील पर भारत की मैच में वापसी करवाई और स्कोर पाकिस्तान के पक्ष में 2-1 हो चला. तीसरे क्वार्टर के अंत तक यही स्कोर बना रहा.

चौथे और अंतिम क्वार्टर में भारतीय टीम जबरदस्त लय में दिखी. दूसरे ही मिनट में भारतीय टीम ने मैच को 2-2 से बराबरी पर ला खड़ा किया. इसके 5 मिनट बाद ही मनमीत सिंह ने एक और गोल दागते हुए भारत को 3-2 से बढ़त दिलाई. मगर जब मैच को खत्म होने में 5 मिनट बाकी रह गए थे, तभी सुफियान खान ने गोल करते हुए पाकिस्तान की 3-3 से बराबरी करवाई.

आपको याद दिला दें कि इस मैच से पहले भारत और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को हाई-फाइव दिया था, जिसे 'हैंडशेक विवाद' से जोड़ा जा रहा है. इससे पहले एशिया कप और महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने पाक प्लेयर्स के साथ हाथ ना मिलाने की नीति अपनाई हुई थी. मगर इस हॉकी मैच से पूर्व दोनों टीमों ने एक-दूसरे को हाई-फाइव दिया.