हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्समहिका शर्मा संग रिश्ते को लेकर हार्दिक पंड्या का बड़ा खुलासा, इंटरव्यू में क्या कहा पढ़िए

महिका शर्मा संग रिश्ते को लेकर हार्दिक पंड्या का बड़ा खुलासा, इंटरव्यू में क्या कहा पढ़िए

हार्दिक ने अपने करियर के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट और निजी जिंदगी में आए बदलाव पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे महिका शर्मा की एंट्री के बाद वह अपने खेल को नए नजरिए से देखने लगे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 18 Feb 2026 01:18 PM (IST)
भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर खुलकर बात की है. यही नहीं उन्होंने अपने करियर के उस अहम मोड़ को भी याद किया, जिसने उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अलग पहचान दिलाई. उन्होंने बताया कि 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ओवर में 11 रन बचाना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था. 

उस मुकाबले में जब भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में गेंदबाजी करनी थी, तब युवा हार्दिक पर बड़ी जिम्मेदारी थी. दबाव के उस माहौल में उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और टीम को यादगार जीत दिलाई. हार्दिक का मानना है कि उस मैच ने उन्हें सिखाया कि क्रिकेट में आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है.

IPL के बाद आया बड़ा बदलाव

हार्दिक ने यह भी खुलासा किया कि पिछले IPL सीजन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी बल्लेबाजी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने माना कि अब तक वह अपनी असली क्षमता के सिर्फ 40 प्रतिशत तक ही प्रदर्शन कर पाए हैं. इसके बाद उन्होंने अपने खेल और मानसिकता पर काम करने का फैसला लिया.

महिका को लेकर क्या कहा?

हार्दिक ने बताय की इसी दौरान उनकी जिंदगी में महिका शर्मा की एंट्री हुई. हार्दिक के मुताबिक महिका के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने खेल को नए नजरिए से देखना शुरू किया. महिका ने उन्हें क्रिकेट के प्रति वही पुराना जोश और उत्साह वापस दिलाने में मदद की, जो शुरुआती दिनों में हुआ करता था.

घंटों की मेहनत ने बदली तस्वीर

हार्दिक ने बताया कि उन्होंने मैदान के बाहर और अंदर दोनों जगह खुद पर काफी मेहनत की. कई दिनों तक वह लगातार 6 से 7 घंटे तक बल्लेबाजी अभ्यास करते रहे और अक्सर मैदान की लाइट बंद होने तक नेट्स में मौजूद रहते थे. इस मेहनत का असर हाल ही में कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में साफ नजर आया, जहां उन्होंने गेंद से अहम योगदान दिया.

हार्दिक का कहना है कि अब उनका लक्ष्य अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना है. टीम इंडिया के लिए खिताब बचाने के अभियान में उनकी यही भूख और समर्पण सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. आने वाले मुकाबलों में हार्दिक से ऐसे ही मैच जिताऊ प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है. 

Published at : 18 Feb 2026 01:18 PM (IST)
Mahika Sharma Hardika Pandya
