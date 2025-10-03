हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर्फ 21 मिनट में इस बल्लेबाज ने ठोका शतक, कायम है आज भी यह रिकॉर्ड

ग्लेन चैपल ने 1993 में फर्स्ट क्लास मैच में महज 21 मिनट में शतक ठोककर इतिहास रच दिया था. 10 चौके और 9 छक्कों से सजी यह पारी 32 साल बाद भी सबसे तेज शतक के तौर पर याद की जाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 03 Oct 2025 09:45 AM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट में जब भी सबसे तेज शतक की बात होती है, तो लोग अक्सर कम गेंदों पर बने शतकों का जिक्र करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे कम समय में शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है. यह कारनामा किया था इंग्लैंड के ऑलराउंडर ग्लेन चैपल ने. चैपल ने 1993 में फर्स्ट क्लास मैच में ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो आज 32 साल बाद भी अटूट है.

21 मिनट में 100 रन

लंकाशर के लिए खेलने वाले चैपल ने 15 जुलाई 1993 को ग्लेमोर्गन के खिलाफ यह कमाल कर दिखाया था. दूसरी पारी में जब लंकाशर खेलने उतरी, तो चैपल को पारी की शुरुआत करने भेजा गया. उन्होंने जैसे ही क्रीज पर कदम रखा, वह गेंदबाजों पर टूट पड़े. चैपल ने सिर्फ 21 मिनट और 27 गेंदों में शतक ठोक डाला. इस पारी में उनके बल्ले से 10 चौके और 9 छक्के निकले. अगर समय की बात करें तो यह अब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज शतक है.

पुराने रिकॉर्ड तोड़े

इससे पहले यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी ने किया था. मूडी ने 1990 में वारविकशायर के खिलाफ ग्लेमोर्गन की ओर से खेलते हुए सिर्फ 26 मिनट में शतक जड़ा था. चैपल ने मूडी का यह रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रच दिया था.

मैच का हाल

पहली पारी में लंकाशर ने 310 रन बनाए थे. जवाब में ग्लेमोर्गन ने 303 रन बनाकर पारी घोषित की. इस तरह लंकाशर को मैच में सिर्फ 7 रन की बढ़त मिली. इसके बाद चैपल की धमाकेदार पारी आई. उनकी बदौलत लंकाशर ने केवल 12 ओवर में 235 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी. ग्लेमोर्गन को जीत के लिए 243 रन बनाने थे, जिसे उन्होंने महज 52.1 ओवर में ही हासिल कर लिया था. इस दौरान उनके 3 विकेट गिर गए थे. चैपल का तूफानी शतक टीम के काम नहीं आया, लेकिन क्रिकेट इतिहास में यह पारी हमेशा के लिए दर्ज हो गई.

चैपल का करियर

ग्लेन चैपल का घरेलू करियर शानदार रहा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया. 2006 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए वनडे डेब्यू किया, लेकिन उसी मैच में चोटिल हो गए. सिर्फ चार ओवर फेंकने के बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा और इसके बाद उन्हें फिर कभी इंग्लैंड टीम की जर्सी पहनने का मौका नही मिला.

32 साल बाद भी चैपल का यह रिकॉर्ड कायम है. आज के तेज क्रिकेट और T20 के दौर में भी इतने कम समय में शतक बनाने वाला कोई खिलाड़ी नही आया. यही वजह है कि क्रिकेट फैंस के लिए यह पारी किसी लिजेंडरी किस्से से कम नही है. 

Published at : 03 Oct 2025 09:45 AM (IST)
CRICKET Glenn Chapple Lancashire Vs Glamorgan
Embed widget