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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सEngland v Croatia: हैरी केन का डबल धमाका, 60 साल बाद इंग्लैंड ने दोहराया इतिहास, क्रोएशिया को 4-2 से रौंदा

England v Croatia: हैरी केन का डबल धमाका, 60 साल बाद इंग्लैंड ने दोहराया इतिहास, क्रोएशिया को 4-2 से रौंदा

Harry Kane Vs Cristiano Ronaldo: फिफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड की जीत 4-2 से हुई. इसी के साथ हैरी केन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 18 Jun 2026 10:53 AM (IST)
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FIFA वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने यूरोप के क्रोएसिया में अपने अभियान की शुरूआत की थी, जिसमें उनकी जीत 4-2 से हुई थी. इसी मुकाबले के दौरान हैरी केन ने क्रिस्टीयानो रोनाल्डो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. इस मैच के दौरान हैरी ने बहुत एहम भूमिक निभाई. उन्होंने 4 में 2 गोल क्रोएसिया कि फील्ड पर अकेले दागे थे. पहली मैच में ही 2 गोल दागना इस खिलाड़ी के लिए किस्मत चमकने जैसा था. अब उनका नाम भी मेसी, एम्बाप्पे और हलांड जैसे दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल हो गया है.  इन खिलाड़ियों ने भी अपनी-अपनी टीमों के लिए टूर्नामेंट के पहले ही मैच में 2 या उससे ज्यादा गोल दागे हैं. 

क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी तेज हैरी केन!

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अबतक 6 फीफा वर्ल्ड कप खेले हैं जिसमें उन्होंने 23 मुकाबलों में अबतक 8 गोल दागे हैं. वहीं, अगर बात करें हैरी केन की तो वे अबतक सिर्फ  फीफा वर्ल्ड कप में शामिल रहे हैं. लेकिन खास बात यह है कि सिर्फ 3 फीफा वर्ल्ड कप में शामिल होने के बावजूद वे क्रिस्टियानों से कहीं आगे हैं. केन का ये तीसरा फीफा वर्ल्ड कप ही और उनके गोलों की संख्या 10 हो चुकी है. केन ने मैच के 12वें और 42वें मिनट में गोल किए, जबकि इंग्लैंड के लिए बाकी दो गोल जूड बेलिंघम और मार्कस रैशफोर्ड ने क्रमशः 47वें और 85वें मिनट में किए. क्रोएशिया ने भी मुकाबले में वापसी की कोशिश की और 36वें मिनट के साथ-साथ पहले हाफ के अतिरिक्त समय में दो गोल दागे, लेकिन इंग्लैंड की आक्रामक फुटबॉल के सामने उनकी कोशिश नाकाम रही. 

60 साल बाद दोहराया गया इतिहास

इंग्लैंड के लिए यह जीत कई मायनों में खास रही. फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 60 साल बाद ऐसा हुआ है जब इंग्लैंड ने किसी मुकाबले को 4-2 के अंतर से जीता हो. इससे पहले 1966 के विश्व कप में इंग्लैंड ने वेस्ट जर्मनी को इसी स्कोरलाइन से हराया था.  केन अब इंग्लैंड के पहले फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने तीन अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप में कम से कम एक गोल दागा है. उन्होंने 2018 विश्व कप में 6 गोल किए थे, 2022 विश्व कप में 2 गोल दागे थे और अब 2026 विश्व कप के पहले ही मैच में 2 गोल कर चुके हैं.

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डेविड बेकहम के बाद हासिल की खास उपलब्धि

हैरी केन इंग्लैंड के लिए तीन अलग-अलग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं. उनसे पहले यह उपलब्धि डेविड बेकहम ने हासिल की थी, जिन्होंने 1998, 2002 और 2006 के विश्व कप में गोल किए थे. विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने अभी सिर्फ अपना पहला मैच खेला है. ऐसे में हैरी केन के पास आगे और भी रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है. जिस तरह की फॉर्म में वह नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि टूर्नामेंट खत्म होने तक वह इंग्लैंड के सबसे सफल वर्ल्ड कप खिलाड़ियों में शुमार हो सकते हैं.

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Published at : 18 Jun 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Football Cristiano Ronaldo Fifa World Cup Harry Kane
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