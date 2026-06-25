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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFIFA World Cup 2026: इन 4 टीमों ने 'राउंड ऑफ 32' में बनाई जगह, कौन हुआ बाहर? जानिए

FIFA World Cup 2026: इन 4 टीमों ने 'राउंड ऑफ 32' में बनाई जगह, कौन हुआ बाहर? जानिए

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 4 टीमें ब्राजील, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड और मौरक्को ने अपने-अपने मुकाबलों में धमाकेदर जीत दर्ज की है. जीत के साथ चारो टीमों ने राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 25 Jun 2026 12:35 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 4 टीमें ब्राजील, मैक्सिको,स्विट्जरलैंड और मौरक्को ने अपने-अपने मुकाबलों में धमाकेदर जीत दर्ज की है. जीत के साथ ही चारों टीमों ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है. ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से, साथ ही मैक्सिको ने भी चेक रिपब्लिक को इसी अतंर से हराया है.

स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से और  मौरक्को ने हैती को 4-2 से मात देकर राउंड ऑफ 32 का टिकट कटाया है. इन मैचों के नतीजों के बाद कनाडा,साउथ अफ्रीका और बाकी टीमों के समीकरणों की वजह से बोस्निया-हर्जेगोविना की टीम भी नॉकआउट स्टेज में पहुंच चुकी हैं.

मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराया

फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप सी के मुकाबले में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराया. अब राउंड ऑफ 32 में ग्रुप एफ के मुकाबले में पहले स्थान पर रहने वाली टीम से मोरक्को की भिड़त होगी. इसी के साथ हैती का नॉकआउट में पहुंचने का सपना-सपना रह गया. हैती टीम ने 10वें मिनट में अपना पहला गोल किया था.1974 के बाद हैती का यह पहला गोल था. इस गोल ने हैती टीम के फैंस को झूमने का मौका दिया. गोल करने में लेनी जोसेफ ने अहम भूमिका निभाई. मोरक्को टीम ग्रुप सी में 3 मुकाबलों में 7 प्वाइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर रही.

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स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराया

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कनाडा की टीम को 2-1 से मात दी. इसके साथ ही स्विट्जरलैंड ने भी राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली. हार के बावजूद भी कनाडा की टीम नॉकआउट स्टेज में पहुंचने में सफल रही. इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी टक्कर का देखने को मिला. पहले हाफ में किसी भी टीम के हाथ सफलता नहीं लगी,दोनों ही टीमों का डिफेंस शुरूआती 45 मिनटों में बेहद ही मजबूत दिखाई दिया था.

स्विट्जरलैंड ने 3 मुकाबलों में 7 प्वाइंट के साथ नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बनाई और टीम ग्रुप बी में पहले स्थान पर मौजूद है.वहीं, दूसरी तरफ कनाडा ने भी 3 मुकाबलों में 4 प्वाइंट के साथ राउंट ऑफ 32 में अपनी जगह बनाई.

ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया

ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है. मुकाबले में विनीसियम जूनियर ने दो गोल दागे और मैथियस के नाम एक गोल रहा. स्कॉटलैंड के डिफेंस से हुई चूक का फायदा उठाते हुए, विनीसियम जूनियर ने 2 गोल दागे. इस गोल के साथ विनीसियम जूनियर गोल्डन बूट की रेस में शामिल हो गए हैं. उन्होंने एम्बाप्पे और हालैंड की बराबरी कर ली है. इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में पहले स्थान पर रही अब टीम का मुकाबला 30 जून को ग्रुप एफ के उपविजेता के साथ होगा.

मैक्सिको ने चेक रिपब्लिक को 3-0 से हराया

मैक्सिको ने ग्रुप-A के मुकाबले में चेक रिपब्लिक की टीम को 3-0 से हराया. इस जीत के साथ टीम अंकतालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है. चेक रिपब्लिक की टीम हार के साथ चौथे स्थान पर आ गई है. इस मुकाबले में मैक्सिको की टीम से मातेओ चावेज,जुलियन क्विनोनेस और अल्वारो फिदालगो के नाम एक-एक गोल रहा.

बोस्निया-हर्जेगोविना ने भी राउंड ऑफ 32 का टिकट हासिल किया

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बोस्निया-हर्जेगोविना ने भी राउंड ऑफ 32 का टिकेट हासिल कर लिया है. ग्रुप बी के मुकाबले में बोस्निया-हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराया. कतर के खिलाफ मिली जीत के बावजूद भी बोस्निया-हर्जेगोविना के नॉकआउट में पहुंचने के लिए, अन्य ग्रुप के मुकाबलों पर फैसला टिका हुआ था. ब्राजील की स्कॉटलैंड पर 3-0 और मोरक्को की हैती पर 4-2 से जीत के बाद बोस्निया-हर्जेगोविना का राउंड ऑफ 32 में जाने का सपना सच हो गया.

साउथ अफ्रीका ने ग्रुप-A में साउथ कोरिया को 1-0 से हराया

साउथ अफ्रीका ने ग्रुप-A में साउथ कोरिया को 1-0 से हराया.इसी जीत के साथ साउथ अफ्रीका की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है. हार के बाद साउथ कोरिया की टीम तीसरे स्थान पर खिसक गई है.साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थापेलो मासेको ने मैच में एक गोल दाग कर टीम को जीत दिलाई.

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Published at : 25 Jun 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Brazil MEXICO Morocco Switzeland FIFA World Cup 2026
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