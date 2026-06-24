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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFIFA World Cup 2026: लियोनेल मैसी बीमार पिता से मिलने क्यों नहीं जा सके, जानिए इसके पीछे की वजह!

FIFA World Cup 2026: लियोनेल मैसी बीमार पिता से मिलने क्यों नहीं जा सके, जानिए इसके पीछे की वजह!

अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मैसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल दाग कर इतिहास रच दिया है. मैसी इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 24 Jun 2026 11:16 AM (IST)
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अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मैसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल दाग कर इतिहास रच दिया है. मैसी इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उनके नाम कुल 18 गोल हैं. इससे पहले मैसी ने अल्जीरिया के खिलाफ कमाल की हैट्रिक लगाई थी, जिसके साथ उन्होंने जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी की थी. मैसी और एम्बाप्पे के बीच चल रहे रिकॉर्ड्स की रेस ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांच को और भी बढ़ा दिया है.

लियोनेल मैसी ने अपने करियर में जिस मुकाम को हासिल किया है, वहां तक पहुंचना एम्बाप्पे ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद मुश्किल होगा. ऑस्ट्रिया टीम के कोच राल्फ रंगनिक ने खुद मैसी की तारीफ करते हुए कहा, '39 साल की आयु में कोई खिलाड़ी एक मैच में दो गोल कर रहा है. टूर्नामेंट की शुरूआती दो मुकाबलों में पांच गोल दाग चुका है. यही फर्क है, लियोनेल मैसी ने साबित कर दिया की वे दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों में से भी सबसे बेस्ट हैं'.

बर्थडे पर लियोनेल मैसी पर क्यों उठे सवाल

लियोनेल मैसी आज यानी 24 जून को 39 साल के हो जाएंगे. हालांकि उनके पिता की तबीयत अभी खराब है और वे इस वक्त अर्जेंटीना में हैं. मैसी अपने परिवार से कुल 10 हजार किलोमीटर दूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने पिता के बीमार होने की चिंता का असर खेल पर नहीं पड़ने दिया. वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना की तरफ से अब तक हुए पांचों गोल उनके नाम ही है.

यह भी पढ़ें- FIFA World Cup 2026: 'बाहर तमाम तरह की...' रोनाल्डो का आलोचकों को लेकर बड़ा बयान, जानिए क्या बोले?

70000 से ज्यादा दर्शक अर्जेंटीना के समर्थन में

मैसी ने स्टॉपेज टाइम में अपना 18वां गोल दागा था. उनके पहले प्रयास को गोलकीपर अलेक्जैंडर श्लागेर ने नाकाम कर दिया था. इसके बाद उन्होंने डिफेंडरों को चकमा देते हुए गोल दागा. लियोनेल मैसी 18वां गोल करते ही मैदान के एक कोने में गए और दाहिने हाथ को हवा में उठाकर जश्न मनाया. 70000 से ज्यादा दर्शक अर्जेंटीना के समर्थन में थे. 

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Published at : 24 Jun 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi FIFA World Cup 2026
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