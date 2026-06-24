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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी अभिषेक पोरेल पर गंभीर आरोप, महिला ने दर्ज कराई पुलिस शिकायत

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी अभिषेक पोरेल पर गंभीर आरोप, महिला ने दर्ज कराई पुलिस शिकायत

दिल्ली कैपिटल्स के अभिषेक पोरेल के खिलाफ एक महिला ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने, मारपीट और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 24 Jun 2026 09:55 AM (IST)
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बंगाल और आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के खिलाफ एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट करने और आपराधिक धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. वहीं, अभिषेक पोरेल ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह निराधार और झूठा बताया है. महिला और उसकी मां ने मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के मुताबिक, दोनों पिछले तीन वर्षों से रिश्ते में थे. महिला का आरोप है कि पिछले साल दोनों के बीच मतभेद शुरू हुए, जिसके बाद पोरेल ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी. महिला का कहना है कि क्रिकेटर ने शादी का वादा किया था, लेकिन अब वह शादी करने से इनकार कर रहे हैं.

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि शादी का भरोसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, साथ ही मारपीट और धमकी भी दी गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल अभिषेक पोरेल बेंगलुरु में मौजूद हैं. उन्होंने कहा है कि पुलिस की ओर से अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया गया है. पोरेल का कहना है कि प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद वह इस मामले पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे.

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अभिषेक पोरेल का क्रिकेट करियर

23 वर्षीय अभिषेक पोरेल ने आईपीएल में साल 2023 में डेब्यू किया था और तब से दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज कई मौकों पर टीम के लिए उपयोगी पारियां खेल चुके हैं. आईपीएल में अब तक उन्होंने 35 मैचों की 33 पारियों में 769 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 25.63 और स्ट्राइक रेट 145.37 रहा है. उनके नाम 4 अर्धशतक दर्ज हैं.

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उन्होंने आईपीएल में 80 चौके और 28 छक्के लगाए हैं. पोरेल अभी तक भारतीय सीनियर टीम के लिए डेब्यू नहीं कर पाए हैं, लेकिन इंडिया ए का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. यह मामला फिलहाल जांच के अधीन है. आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी किसी अदालत द्वारा उनकी पुष्टि नहीं की गई है. जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

Published at : 24 Jun 2026 09:55 AM (IST)
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Delhi Capitals IPL 2026 Abishek Porel
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