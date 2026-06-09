खिताब के बचाव का प्रेशर... विमेंस वर्ल्ड कप 2027 के लिए स्पेन की कोच 'बरमुडेज' की बड़ी चेतावनी

स्पेन की विमेंस नेशनल टीम की कोच सोनिया बरमुडेज ने अपनी टीम को चेतावनी दी है कि अगर वे ब्राजील में होने वाले विमेंस वर्ल्ड कप 2027 में खिताब का बचाव करने के लिए सीधे क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो उन्हें अभी और मेहनत करनी होगी.

शुक्रवार रात इंग्लैंड पर स्पेन की शानदार 4-0 की जीत के साथ बरमुडेज की टीम इंग्लैंड को पीछे छोड़कर ग्रुप में टॉप पर पहुंच गई है. अब मंगलवार को आइसलैंड में होने वाले छठे और आखिरी ग्रुप मैच में जीत के साथ स्पेन ब्राजील का टिकट पक्का कर लेगा.

'सिन्हुआ' की रिपोर्ट के अनुसार, अगर स्पेन जीत नहीं पाता, तो भी इंग्लैंड उसी समय खेले जाने वाले मैच में यूक्रेन पर घरेलू जीत के साथ सीधे क्वालीफाई कर सकता है. स्पेन ने 3 मार्च को कैस्टेलॉन में अपने पहले ग्रुप मैच में आइसलैंड को 3-0 से हराया था, लेकिन बरमुडेज को मंगलवार को रेकजाविक में बहुत कठिन चुनौती की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें - FIFA World Cup 2026: 'ब्राजील के ऊपर संकट के बादल', सबसे ज्यादा गोल करने वाले "नेमार" इंजरी से परेशान

बरमुडेज ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम जानते हैं कि उनके मैदान पर, वे (आइसलैंड) एक बहुत मुश्किल, बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन हम कल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर सकें".

उन्होंने चेतावनी दी है कि आइसलैंड "हवा में, आमने-सामने की टक्कर में और 'सेकंड बॉल्स' के मामले में बहुत मजबूत टीम है; वे तेजी से गेम बदलते हैं और उनके पास बहुत ताकतवर फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं".

बरमुडेज ने कहा कि वह शुक्रवार की जीत से बहुत खुश हैं, जिसमें स्पेन ने शानदार खेल दिखाते हुए 90 मिनट तक इंग्लैंड को पीछे रखा. एलेक्सिया पुटेलास ने दो गोल किए, जबकि पैट्री गुइजारो और क्लाउडिया पिना ने भी गोल किए.

उन्होंने कहा, "जाहिर है, जब आप जीतते हैं और जिस तरह से हमने जीता, उसका असर तो होता ही है, लेकिन अब यह पूरी तरह से अलग गेम है. मंगलवार का यह मैच एक अलग देश में, अलग हालात में होगा".

उन्होंने कहा कि अगर क्वालीफाइंग की शुरुआत में ही स्पेन को आखिरी ग्रुप मैच जीतकर सीधे क्वालीफाई करने का मौका दिया जाता, तो हर कोई इसे मंजूर कर लेता. बरमुडेज ने कहा, "हम इन विकल्पों के साथ इस मैच में उतरने के लिए तैयार होते- तीन प्वाइंट्स हासिल करना और सीधे क्वालीफाई करना... स्पेन कभी आइसलैंड में नहीं जीता है. मुझे लगता है कि यह भी एक अतिरिक्त प्रेरणा है".

यह भी पढ़ें - कौन जीतेगा इतिहास का सबसे बड़ा FIFA वर्ल्ड कप? ट्रॉफी और गोल्डन बूट के दावेदार; जानें सबकुछ