हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिर्फ टाइमपास नहीं! AI से आप भी हर महीने कमा सकते हैं लाखों रुपये, जानिए क्या है तरीका

सिर्फ टाइमपास नहीं! AI से आप भी हर महीने कमा सकते हैं लाखों रुपये, जानिए क्या है तरीका

सही स्किल और रणनीति के साथ आप भी एआई की मदद से हर महीने अच्छी-खासी आय अर्जित कर सकते हैं. जरूरत है तो बस यह समझने की कि एआई का इस्तेमाल कैसे और किस दिशा में किया जाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

Artificial Intelligence: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ चैटिंग या फोटो बनाने का जरिया नहीं रहा. यह तेजी से कमाई का नया माध्यम बनता जा रहा है. सही स्किल और रणनीति के साथ आप भी एआई की मदद से हर महीने अच्छी-खासी आय अर्जित कर सकते हैं. जरूरत है तो बस यह समझने की कि एआई का इस्तेमाल कैसे और किस दिशा में किया जाए.

कंटेंट क्रिएशन से कमाई का नया रास्ता
आज ब्लॉग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की भारी मांग है. एआई टूल्स की मदद से आप आर्टिकल, स्क्रिप्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, ई-बुक और यहां तक कि ऑनलाइन कोर्स भी तैयार कर सकते हैं. अगर आप किसी खास विषय में जानकारी रखते हैं तो एआई आपकी रिसर्च और ड्राफ्टिंग का समय कम कर देता है. फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग के प्रोजेक्ट लेकर आप हर महीने हजारों से लेकर लाखों रुपये तक कमा सकते हैं.

एआई डिजाइन और डिजिटल प्रोडक्ट
ग्राफिक डिजाइन, लोगो, पोस्टर, प्रेजेंटेशन और वेबसाइट टेम्पलेट बनाना अब पहले से आसान हो गया है. एआई आधारित डिजाइन टूल्स की मदद से आप कम समय में प्रोफेशनल लेवल का काम तैयार कर सकते हैं.

आप डिजिटल प्रोडक्ट जैसे प्रीसेट्स, डिजाइन टेम्पलेट, ई-बुक कवर या प्रिंटेबल प्लानर बनाकर ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर बेच सकते हैं. एक बार बनाया गया प्रोडक्ट बार-बार बिक सकता है जिससे पैसिव इनकम का स्रोत तैयार होता है.

ऑटोमेशन और ऑनलाइन सर्विस
कई छोटे बिजनेस सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट के लिए एआई आधारित ऑटोमेशन चाहते हैं. अगर आप इन टूल्स को समझ लेते हैं तो कंपनियों को यह सेवा देकर मोटी फीस ले सकते हैं. चैटबॉट सेटअप, डेटा एनालिसिस या एआई आधारित मार्केट रिसर्च जैसी सेवाएं भी आजकल काफी डिमांड में हैं.

यूट्यूब और फेसलेस चैनल
एआई की मदद से बिना कैमरे के भी यूट्यूब चैनल चलाना संभव है. स्क्रिप्ट जनरेशन, वॉइसओवर और वीडियो एडिटिंग में एआई आपकी मदद कर सकता है. सही निच और लगातार अपलोड के साथ एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छी कमाई हो सकती है.

जरूरी है सही रणनीति
एआई सिर्फ एक टूल है असली कमाई आपकी सोच और मेहनत पर निर्भर करती है. किसी भी क्षेत्र में उतरने से पहले स्किल डेवलप करें, छोटे स्तर से शुरुआत करें और धीरे-धीरे अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं. अगर आप एआई को केवल मनोरंजन तक सीमित न रखकर उसे कमाई का जरिया बना लें तो यह सचमुच आपके लिए हर महीने लाखों की आय का रास्ता खोल सकता है.

Published at : 03 Mar 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI AI Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सिर्फ टाइमपास नहीं! AI से आप भी हर महीने कमा सकते हैं लाखों रुपये, जानिए क्या है तरीका
सिर्फ टाइमपास नहीं! AI से आप भी हर महीने कमा सकते हैं लाखों रुपये, जानिए क्या है तरीका
क्रिकेट
IND VS ENG: टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जीतकर कितनी बार टीम इंडिया फाइनल में पहुंची,  रिपोर्ट कार्ड डराने वाला या पॉजेटिव, देखिए
टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जीतकर कितनी बार टीम इंडिया फाइनल में पहुंची,  रिपोर्ट कार्ड डराने वाला या पॉजेटिव, देखिए
क्रिकेट
सौरव गांगुली ने सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को किया सावधान, किस बात पर कहा- 'अब ड्रॉप मत करना नहीं तो...'
सौरव गांगुली ने सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को किया सावधान, किस बात पर कहा- 'अब ड्रॉप मत करना नहीं तो...'
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: सेमीफाइनल में मचेगा घमासान! इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी बिगाड़ सकते हैं भारत
IND vs ENG Semifinal: सेमीफाइनल में मचेगा घमासान! इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी बिगाड़ सकते हैं भारत का खेल
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Iran Attacks: चीन ने ईरान को दीं मिसाइलें, जिनका जंग में इस्तेमाल कर रहा मुस्लिम मुल्क, जानें क्या है सच?
चीन ने ईरान को दीं मिसाइलें, जिनका जंग में इस्तेमाल कर रहा मुस्लिम मुल्क, जानें क्या है सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'होली पर आपत्तिजनक गाने न चलाएं, ना किसी को जबरन रंग न लगाएं', बोले- CM योगी आदित्यनाथ
'होली पर आपत्तिजनक गाने न चलाएं, ना किसी को जबरन रंग न लगाएं', बोले- CM योगी आदित्यनाथ
इंडिया
Weather Forecast: होली पर कैसा रहेगा मौसम, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी कहां, जानें यूपी-बिहार, दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
होली पर कैसा रहेगा मौसम, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी कहां, जानें यूपी-बिहार, दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
क्रिकेट
T-20 World Cup 2026: सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को इस बात पर देना होगा ध्यान, कहीं खिताबी जंग में हो न जाए बड़ी गलती
T-20 World Cup 2026: सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को इस बात पर देना होगा ध्यान, कहीं खिताबी जंग में हो न जाए बड़ी गलती
बॉलीवुड
O Romeo Box Office Day 18: तीसरे मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो', 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई
तीसरे मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो', 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई
जम्मू और कश्मीर
अली खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, महबूबा मुफ्ती ने किया महिलाओं को रिहा करने का आग्रह
अली खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, महबूबा मुफ्ती ने किया महिलाओं को रिहा करने का आग्रह
ट्रेंडिंग
भोजपुरिया माटी ही अलग है... दुबई में बम गिरा तो डरने की जगह कमेंट्री करने लगे बिहारी, वीडियो वायरल
भोजपुरिया माटी ही अलग है... दुबई में बम गिरा तो डरने की जगह कमेंट्री करने लगे बिहारी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
बिना UAN नंबर के कैसे पता लगा सकते हैं PF बैलेंस? जान लीजिए तरीका
बिना UAN नंबर के कैसे पता लगा सकते हैं PF बैलेंस? जान लीजिए तरीका
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget