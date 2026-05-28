सनराइजर्स हैदराबाद का IPL 2026 का सफर खत्म हो गया है, टीम एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार गई. इस साल टीम में कई युवा खिलाड़ी थे, जिनमें से एक थे साकिब हुसैन. SRH ने हुसैन को 30 लाख रुपये में खरीदा था, उन्हें तब मौका दिया गया जब टीम के सीनियर खिलाड़ी चोटिल हो गए. साकिब ने 13 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला और पहले ही मैच में 4 विकेट चटका दिए. उस समय उनके जीवन के संघर्षों पर चर्चा होने लगी, तो उनका एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें वह बता रहे थे कि उन्हें स्पाइक शूज दिलाने के लिए उनकी मां ने अपने गहने बेच दिए थे. अब उन्होंने खुलासा किया है कि इस सीजन में ईशान किशन ने उन्हें 6 जोड़ी स्पाइक शूज गिफ्ट किए.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के साथ बातचीत में साकिब हुसैन ने बताया कि ईशान किशन ने उन्हें 6 जोड़ी स्पाइक शूज दिलाए. बता दें कि साकिब हुसैन को 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था, लेकिन वह डेब्यू नहीं कर सके. तब KKR फ्रेंचाइजी ने उनका एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें पता चला कि कैसे साकिब ने गरीबी में क्रिकेट खेला. उन्हें स्पाइक शूज चाहिए थे, जो 10-12 हजार के थे. वह इसके लिए रोते थे, उनकी मां ने अपने गहने बेचकर उन्हें जूते दिलाए.

ईशान किशन ने दिलवाए जूते

साकिब ने कहा, "मेरे पास अभी 6 जोड़ी स्पाइक शूज हैं. ईशान भैया दिलाए हैं हमको. उन्होंने हमसे पूछा क्या पहनना है तो हमने कहा एडिडास के एडीपॉवर. तो भैया ने दिलाए हमको." साकिब ने इस साल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 11 मैच खेले, उन्होंने पॉवरप्ले में अच्छी गेंदबाजी की और प्रभावित किया.

यह भी पढ़ें- No-1 बने वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली टॉप-5 से बाहर; देखें ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड

साकिब हुसैन ने IPL 2026 में खेले 11 मैचों में कुल 15 विकेट लिए. उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे, वो मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ही था. हालांकि साकिब एलिमिनेटर में एक भी विकेट नहीं ले सके, उन्होंने 4 ओवरों में 52 रन खर्चे.

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी की पारी पर आया क्रिस गेल का रिएक्शन, कर दी बड़ी भविष्यवाणी

लोगों को देना था जवाब

साकिब हुसैन ने इस इंटरव्यू में बताया कि जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो लोगों ने कहा था कि इतने लाखों लोग खेलते हैं, तुम कभी प्रोफेशनल लेवल पर नहीं खेल पाओगे. तब सोचा था कि इनको जवाब देना है, बातों से नहीं बल्कि अपने काम से.