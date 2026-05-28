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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'भैया दिलाए हमको...', ईशान किशन ने दिए साकिब हुसैन को 6 जोड़ी स्पाइक शूज, तेज गेंदबाज ने किया खुलासा

'भैया दिलाए हमको...', ईशान किशन ने दिए साकिब हुसैन को 6 जोड़ी स्पाइक शूज, तेज गेंदबाज ने किया खुलासा

IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले साकिब हुसैन ने खुलासा किया कि ईशान किशन ने उन्हें लीग के दौरान 6 जोड़ी स्पाइक शूज दिए. SRH ने उन्हें जारी संस्करण के लिए 30 लाख रुपये में खरीदा था.

By : शिवम | Updated at : 28 May 2026 01:50 PM (IST)
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सनराइजर्स हैदराबाद का IPL 2026 का सफर खत्म हो गया है, टीम एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार गई. इस साल टीम में कई युवा खिलाड़ी थे, जिनमें से एक थे साकिब हुसैन. SRH ने हुसैन को 30 लाख रुपये में खरीदा था, उन्हें तब मौका दिया गया जब टीम के सीनियर खिलाड़ी चोटिल हो गए. साकिब ने 13 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला और पहले ही मैच में 4 विकेट चटका दिए. उस समय उनके जीवन के संघर्षों पर चर्चा होने लगी, तो उनका एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें वह बता रहे थे कि उन्हें स्पाइक शूज दिलाने के लिए उनकी मां ने अपने गहने बेच दिए थे. अब उन्होंने खुलासा किया है कि इस सीजन में ईशान किशन ने उन्हें 6 जोड़ी स्पाइक शूज गिफ्ट किए.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के साथ बातचीत में साकिब हुसैन ने बताया कि ईशान किशन ने उन्हें 6 जोड़ी स्पाइक शूज दिलाए. बता दें कि साकिब हुसैन को 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था, लेकिन वह डेब्यू नहीं कर सके. तब KKR फ्रेंचाइजी ने उनका एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें पता चला कि कैसे साकिब ने गरीबी में क्रिकेट खेला. उन्हें स्पाइक शूज चाहिए थे, जो 10-12 हजार के थे. वह इसके लिए रोते थे, उनकी मां ने अपने गहने बेचकर उन्हें जूते दिलाए.

ईशान किशन ने दिलवाए जूते

साकिब ने कहा, "मेरे पास अभी 6 जोड़ी स्पाइक शूज हैं. ईशान भैया दिलाए हैं हमको. उन्होंने हमसे पूछा क्या पहनना है तो हमने कहा एडिडास के एडीपॉवर. तो भैया ने दिलाए हमको."  साकिब ने इस साल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 11 मैच खेले, उन्होंने पॉवरप्ले में अच्छी गेंदबाजी की और प्रभावित किया.

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साकिब हुसैन ने IPL 2026 में खेले 11 मैचों में कुल 15 विकेट लिए. उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे, वो मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ही था. हालांकि साकिब एलिमिनेटर में एक भी विकेट नहीं ले सके, उन्होंने 4 ओवरों में 52 रन खर्चे.

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लोगों को देना था जवाब

साकिब हुसैन ने इस इंटरव्यू में बताया कि जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो लोगों ने कहा था कि इतने लाखों लोग खेलते हैं, तुम कभी प्रोफेशनल लेवल पर नहीं खेल पाओगे. तब सोचा था कि इनको जवाब देना है, बातों से नहीं बल्कि अपने काम से.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 28 May 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
SunRisers Hyderabad ISHAN KISHAN IPL 2026 Sakib Hussain IPL 2026 Playoffs
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