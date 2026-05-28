हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026एलिमिनेटर में तबाही के बाद वैभव सूर्यवंशी की पहली प्रतिक्रिया, सिर्फ 3 शब्दों में कही बड़ी बात

एलिमिनेटर में तबाही के बाद वैभव सूर्यवंशी की पहली प्रतिक्रिया, सिर्फ 3 शब्दों में कही बड़ी बात

Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मैच में तबाही मचाने के बाद वैभव सूर्यवंशी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर दिलचस्प पोस्ट साझा किया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 May 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मैच में वैभव सूर्यवंशी की तबाही पूरी दुनिया ने देखी. वैभव ने महज 29 गेंद में 97 रन बनाए और इस पारी में 12 छक्के और 5 चौके लगाए. एलिमिनेटर में राजस्थान ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से धूल चटाई. वहीं मैच जिताऊ पारी के लिए वैभव सूर्यवंशी को मैन ऑफ द मैच चुना गया. इस ऐतिहासिक पारी के बाद वैभव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है.

हैदराबाद के खिलाफ मैच में वैभव आईपीएल का सबसे तेज शतक तो नहीं लगा पाए, लेकिन उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया. अब तक वैभव आईपीएल 2026 में कुल 65 सिक्स लगा चुके हैं.

एलिमिनेटर के बाद पहली प्रतिक्रिया

एलिमिनेटर मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर साझा की. इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, "रनों की और भूख है."

वैभव के इस पोस्ट पर सुरेश रैना का भी कमेन्ट आया है. सुरेश रैना ने लिखा - बहुत अच्छे भाई, शानदार पारी. बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल शहनाज गिल भी वैभव की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई. शहनाज ने लिखा - भाई, हमें आप पर बहुत गर्व है.

वैभव सूर्यवंशी ने अपने छोटे से आईपीएल करियर में कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. 22 मैचों में 932 रन बना चुके हैं. उनके नाम 2 शतक और पांच अर्धशतक हैं. उनका करियर स्ट्राइक रेट 231.84 का है, जो अविश्वसनीय है. इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने करियर में चौकों से ज्यादा छक्के लगाए हैं. वैभव ने अपने आईपीएल करियर में 89 छक्के और 73 चौके लगे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vaibhav Sooryavanshi (@vaibhav_sooryavanshi09)

29 मई को क्वालीफायर 2

एलिमिनेटर जीतने के बाद राजस्थान रॉयल्स अब 29 मई को एक्शन में दिखाई देगी. 29 मई को उसका सामना क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस के साथ होगा. गुजरात, जिसे क्वालीफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के हाथों हार मिली थी. पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में फिनिश करने के कारण गुजरात को फाइनल में जाने का दूसरा मौका मिल रहा है. कवालीफायर 2 का विजेता 31 मई को फाइनल में RCB से भिड़ेगा.

यह भी पढ़ें:

VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 28 May 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
एलिमिनेटर में तबाही के बाद वैभव सूर्यवंशी की पहली प्रतिक्रिया, सिर्फ 3 शब्दों में कही बड़ी बात
एलिमिनेटर में तबाही के बाद वैभव सूर्यवंशी की पहली प्रतिक्रिया, सिर्फ 3 शब्दों में कही बड़ी बात
आईपीएल 2026
फाइनल की रेस से हुई बाहर सनराइजर्स हैदराबाद, हमने कुछ विकेट गलत समय पर गंवाए- पैट कमिंस
फाइनल की रेस से हुई बाहर सनराइजर्स हैदराबाद, हमने कुछ विकेट गलत समय पर गंवाए- पैट कमिंस
आईपीएल 2026
'भैया दिलाए हमको...', ईशान किशन ने दिए साकिब हुसैन को 6 जोड़ी स्पाइक शूज, तेज गेंदबाज ने किया खुलासा
'भैया दिलाए हमको...', ईशान किशन ने दिए साकिब हुसैन को 6 जोड़ी स्पाइक शूज, तेज गेंदबाज ने किया खुलासा
आईपीएल 2026
VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल
VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल
Advertisement

वीडियोज

NEET छात्रों के हक में Rajnath Singh का बड़ा कदम! | NTA | Dharmendra Pradhan | Latest News
‘Satarangi’ की cast ने खोले कई राज, emotions और action से भरी है कहानी
Bakrid Clash | Maharashtra: बकरीद पर पर भयंकर बवाल! | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बिहार
बिहार MLC चुनाव: सम्राट सरकार में क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? संभावित नाम भी देखें
बिहार MLC चुनाव: सम्राट सरकार में क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? संभावित नाम भी देखें
इंडिया
Asia Pacific Security Report: भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
बॉलीवुड
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
इंडिया
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
विश्व
केन्या के गर्ल्स स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की मौत,70 से ज्यादा घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
केन्या के गर्ल्स स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की मौत,70 से ज्यादा घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
ट्रेंडिंग
Viral News: भागड़ा नांगल डैम पर छात्र ने लिखा अजीब निबंध, पढ़ने के बाद जूतम पैजार पर उतरे यूजर्स
भागड़ा नांगल डैम पर छात्र ने लिखा अजीब निबंध, पढ़ने के बाद जूतम पैजार पर उतरे यूजर्स
शिक्षा
CSIR UGC-NET 2026 के लिए आवेदन शुरू, रिसर्च और प्रोफेसर बनने का सपना अब होगा पूरा
CSIR UGC-NET 2026 के लिए आवेदन शुरू, रिसर्च और प्रोफेसर बनने का सपना अब होगा पूरा
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Embed widget