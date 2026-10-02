'आएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा...', जायसवाल पर दिग्गज के बयान से सब हैरान

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाकर सीरीज अपने नाम कर ली है. अब दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. सीरीज जीतने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या यशस्वी जायसवाल को तीसरे वनडे में खेलने का मौका मिलेगा. इसी बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने जायसवाल को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने इस सवाल को और चर्चा में ला दिया है.

रहाणे का कहना है कि आखिरी वनडे में भारत को 1-2 बदलाव करने चाहिए. उन्होंने मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी की बात कही. इसके अलावा वो नितीश कुमार रेड्डी को भी एक और मैच में खेलते हुए देखना चाहते हैं. रहाणे के मुताबिक, अगर नितीश भारत की 2027 विश्व कप की योजना में हैं, तो उन्हें ज्यादा मौके देना जरूरी है.

जायसवाल नहीं खेलते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा

यशस्वी जायसवाल को लेकर रहाणे ने कहा कि अगर वो तीसरे वनडे में नहीं खेलते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने बताया कि भारत की बल्लेबाजी पहले से ही अच्छी तरह सेट है. ऐसे में टीम को ऑलराउंडर की जगह को फिक्स करने पर ध्यान देना चाहिए.

जायसवाल को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दोनों वनडे में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. लेकिन, वनडे में उनका रिकॉर्ड अच्छा है. उन्होंने अब तक 6 मैचों में 285 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं. उनका औसत 71.25 का है.

नितीश को एक और मौका क्यों

नितीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी के साथ तेज गेंदबाजी भी कर सकते हैं. उन्होंने सीरीज के पहले वनडे में खेला था, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला. गेंदबाजी में भी वो ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए. ऐसे में तीसरे मैच में उन्हें खेलाकर टीम उनकी भूमिका को और अच्छी तरह समझ सकती है.

सिराज की वापसी पर भी नजर

मोहम्मद सिराज को सीरीज के पहले दोनों मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला. ऐसे में तीसरे वनडे में उनकी वापसी हो सकती है. भारत पहले ही सीरीज जीत चुका है, इसलिए आखिरी मुकाबले में टीम कुछ बदलाव करके दूसरे खिलाड़ियों को भी मौका दे सकती है.

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