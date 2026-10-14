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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचौथे टी20 में भारत की हार, अभिषेक-ईशान-अय्यर फ्लॉप; 247 बनाकर 24 रनों से जीता वेस्टइंडीज

चौथे टी20 में भारत की हार, अभिषेक-ईशान-अय्यर फ्लॉप; 247 बनाकर 24 रनों से जीता वेस्टइंडीज

India vs West Indies 4th T20 Highlights: वेस्टइंडीज ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में तीन विकेट पर 247 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जवाब में तूफानी शुरुआत के बावजूद टीम इंडिया 223 तक ही पहुंच सकी.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 14 Oct 2026 11:06 PM (IST)
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हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 में वेस्टइंडीज ने भारत को हरा दिया है. 247 रन बनाने के बाद वेस्टइंडीज ने 24 रनों से चौथा टी20 जीता. इसके साथ ही पांच मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर आ गई है. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में तीन विकेट पर 247 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जवाब में तूफानी शुरुआत के बावजूद टीम इंडिया 223 तक ही पहुंच सकी. वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप ने शतक जड़ा. वहीं गेंदबाजी में कीमो पॉल ने 41 रन देकर 5 विकेट चटकाए. 

248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 3 ओवर में ही 50 रनों का आंकड़ा छू लिया था. यह टी20 इंटरनेशनल में भारत की सबसे तेज फिफ्टी थी. संजू सैमसन ने आते ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की पिटाई कर दी थी. वह 23 गेंद में 56 रन बनाकर आउट हुए. उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले. उन्होंने इस दौरान टी20 इंटरनेशनल में 100 छक्के भी पूरे किए.  

ईशान किशन ने आते ही छक्के लगाया, लेकिन तीसरी गेंद पर वह भी आउट हो गए. अभिषेक शर्मा को पावरप्ले में ज्यादा गेंद खेलने का मौका नहीं मिला. ज्यादातर सैमसन ने ही बैटिंग की. ऐसे में अभिषेक उम्मीद के मुताबिक विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं कर सके. लगातार विकेट गिरने से भी उनपर दबाव बढ़ता गया. 

कप्तान श्रेयस अय्यर 11 गेंद में 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे. फिर 13वें ओवर में अभिषेक शर्मा आउट हुए तो भारत की उम्मीदें भी खत्म हो गईं. अभिषेक ने 24 गेंद में 29 रन ही बनाए. अभिषेक के आउट होते ही अगली गेंद पर नमन धीर पवेलियन लौट गए. वह जीरो पर आउट हुए. गुडाकेश मोती ने दोनों को पवेलियन भेजा. 

12वें ओवर में 130 रनों पर 5 विकेट गिरे तो तिलक वर्मा और नितीश कुमार रेड्डी ने लड़ाई लड़ी. दोनों ने जरूरी रन रेट के हिसाब से रन बनाए. हालांकि, जब भारत को 19 गेंद में 48 रन बनाने थे, तब तिलक आउट हो गए. उन्होंने 25 गेंद में दो चौकों और तीन छ्क्कों की मदद से 43 रन बनाए. वहीं नितीश रेड्डी 20 गेंद में 41 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने एक चौके और चार छक्के जड़े. 19.4 ओवर में टीम इंडिया 223 रनों तक पहुंच सकी.

इससे पहले वेस्टइंडीज के लिए शाई होप ने 50 गेंद में 102 रनों की नाबाद पारी खेली. उन्होंने 4 चौके और 9 छक्के लगाए. इसके अलावा शिमरन हेटमायर ने 12 गेंद में 33 और रोवमैन पॉवेल ने 17 गेंद में 24 रन बनाए. शरफेन रदरफोर्ड 26 गेंद में 49 रनों पर नाबाद लौटे. उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए. इस तरह वेस्टइंडीज ने 247 रनों का स्कोर खड़ा किया.    

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 14 Oct 2026 11:04 PM (IST)
Tags :
Shai Hope India Vs West Indies IND Vs WI 4th T20 SANJU SAMSON SHREYAS IYER
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